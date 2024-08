Cisterna di Latina, sconcerto per i ripetuti atti vandalici al cimitero: indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili di questi atti, mentre il Comune sta valutando ulteriori misure di sicurezza per evitare che simili episodi possano ripetersi

La comunità di Cisterna di Latina è scossa da una serie di atti vandalici di inaudita gravità, che hanno colpito uno dei luoghi più sacri e rispettati della città: il cimitero comunale. Ieri, 13 agosto, in un episodio che ha lasciato la cittadinanza sconcertata, ignoti hanno imbrattato con le feci i bagni pubblici a servizio dei visitatori del cimitero. Questo gesto, già di per sé deplorevole, è stato purtroppo ripetuto questa mattina, dimostrando una mancanza di rispetto che va oltre l’immaginazione.

Nonostante il tempestivo intervento di pulizia eseguito dal personale della Cisterna Ambiente, l’episodio si è ripetuto nel giro di poche ore, obbligando nuovamente il personale a intervenire per ripristinare le condizioni igieniche del locale. La ripetizione di un atto tanto ignobile in un luogo dedicato alla memoria e al raccoglimento ha suscitato profonda indignazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

Il sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, ha espresso tutto il suo sdegno per quanto accaduto, sottolineando come questi atti non solo offendano il senso civico della comunità, ma soprattutto violino la sacralità del cimitero, un luogo che dovrebbe essere rispettato da tutti come simbolo della memoria collettiva e individuale.

“Sono davvero costernato e dispiaciuto di questi atti che non solo ledono l’essere civile della nostra comunità ma offendono oltretutto la sacralità del luogo“, ha dichiarato il sindaco Mantini in un appello accorato alla cittadinanza.

Il Comune di Cisterna di Latina non è rimasto inerte di fronte a questa escalation di vandalismo. Oltre a procedere con la pulizia dei locali, l’amministrazione ha deciso di adottare misure restrittive per prevenire ulteriori episodi: d’ora in poi, l’accesso ai bagni pubblici del cimitero sarà consentito solo previa richiesta alla guardiania del cimitero stesso.

Questa misura, pur necessaria per tutelare il decoro del luogo, rappresenta una triste rinuncia alla fiducia nella responsabilità civile che dovrebbe caratterizzare ogni cittadino.

Il sindaco Mantini ha invitato tutti i cittadini a cooperare con le autorità per proteggere il cimitero e altri luoghi di rilevanza storica e identitaria per la città. “Faccio appello a tutti i cittadini ad aiutarci a tutelare il decoro e dare segno di civiltà rispettando i luoghi identitari, storici e sacri della nostra città”, ha concluso il primo cittadino.

Questi atti vandalici non rappresentano solo un danno materiale, ma colpiscono al cuore una comunità che si riconosce nei suoi luoghi sacri, nei suoi simboli e nelle sue tradizioni. Il cimitero, luogo di pace e riflessione, è stato profanato da gesti che testimoniano una grave perdita di valori e di rispetto per il prossimo. Ora, più che mai, è necessario che la comunità si unisca per respingere con forza tali comportamenti e riaffermare i principi di convivenza civile e rispetto reciproco.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili di questi atti, mentre il Comune sta valutando ulteriori misure di sicurezza per evitare che simili episodi possano ripetersi. È fondamentale che chiunque abbia informazioni utili si faccia avanti, contribuendo a ristabilire la dignità e il decoro di un luogo che appartiene a tutti e che tutti dovrebbero proteggere.

*Foto di repertorio