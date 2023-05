Elezioni Valmontone: intervista a Marco Gentili, candidato sindaco

Il 14 e 15 maggio 2023 avranno luogo le elezioni amministrative in molti comuni italiani. Nel Lazio si rinnoveranno 47 Consigli comunali. Il “Quotidiano del Lazio” ha incontrato il candidato sindaco al Comune di Valmontone, Marco Gentili.

42 anni, sposato, padre di due figlie, agente di commercio, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Valmontone (Rm), Gentili lo scorso settembre (2022), dopo un ciclo durato 9 anni, un percorso iniziato nel 2013, ha riconsegnato le deleghe al sindaco Alberto Latini per una non più solida affinità con il resto della squadra che governa il Comune casilino. Marco Gentili è candidato sindaco a capo della lista civica “Per un nuovo arcobaleno”.

Ci racconta come è nata la sua candidatura a sindaco?

Gentili: “Ho fatto parte dell’attuale maggioranza per 9 anni ma come ormai è chiaro a tutti, negli ultimi 2 ho vissuto praticamente da separato in casa pur non facendo mai mancare il mio voto in Giunta per i progetti e le proposte che ho ritenuto valide per la Città ed i cittadini. Ci tengo a precisare che la diatriba politica, la diversa visione della gestione del nostro Comune ha riguardato per lo più un mio modo di pensare diverso da quello dell’attuale Sindaco.

Daltro canto i miei rapporti con tutti i consiglieri Comunali sia di maggioranza che di opposizione è stato basato sul confronto e il reciproco rispetto ed è proprio grazie a questo modo di rapportarmi con gli altri esponenti dell’amministrazione comunale che abbiamo trovato una serie di punti convergenti dai quali piano piano si è arrivati a gettare le basi per la mia candidatura a Sindaco della quale sono orgoglioso oltre che onorato”.

Ci presenti la squadra.

Gentile: “La coalizione si compone di un’anima politica e un’altra civica. Quattro le liste a mio sostegno: Fratelli d’Italia, Per un Nuovo Arcobaleno – Gentili Sindaco, Scegli Valmontone – Gentili Sindaco e Progetto Popolare. Prima di procedere alla presentazione della coalizione che sostiene la mia candidatura a sindaco della Città di Valmontone nelle elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023, pongo l’accento sulla novità del sistema elettorale: per la prima volta, nella storia a Valmontone, si voterà con il Proporzionale (che prevede il turno di Ballottaggio se nessuno dei tre candidati sindaco, al primo turno, otterrà il 50% + 1 dei voti validamente espressi)”.

Quali sono le linee guida del vostro programma?

Gentili: “La nostra proposta amministrava poggia su un’anima politica e un’altra civica.

In particolare, il partito del premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia che oltre a presentare il Simbolo ufficiale sta dando già ampiamente dimostrazione di credere fortemente nel progetto messo in campo, non a caso Sabato 29 saranno in piazza con noi Deputati, Senatori, Assessori e Consiglieri Regionali.

Le liste “2023 – Per Un Nuovo Arcobaleno” e “Scegli Valmontone” apportano Valori di concretezza, esperienza e chiara idea di buon governo locale, sono liste che hanno come riferimento un progetto politico particolarmente produttivo ed ha permesso alla nostra Città di essere conosciuta praticamente in tutta Italia ed oltre grazie alle straordinarie idee del compianto Angelo Miele.

Infine la lista “Progetto Popolare” che come si può evincere dal nome, rappresenta un gruppo di persone che decidono di mettersi in gioco in maniera spontanea per sostenere una coalizione ed una squadra di governo nella maniera più democratica possibile che è quella che passa dal voto degli elettori”.

E i punti principali del vostro programma?

Gentili: “Il nostro programma elettorale naturalmente si articola sui vari temi che ogni amministrazione si trova ad affrontare e va dalla variante generale al PRG al miglioramento delle politiche Sociali ci sono 3 punti però che secondo me rendono la nostra proposta la migliore e sono quello per quanto riguarda la Rigenerazione ed il Riuso di alcuni materiali che vengono conferiti nella nostra Isola Ecologica, la creazione di un Parco Verde nel quale si possa fare sport ma che possa essere anche un punto di ritrovo all’aria aperta per famiglie e non ultima un’intera zona dedicata agli amici a 4 zampe ed a tal proposito il terzo punto sul quale porremo estrema dedizione è quello della costruzione di un Cimitero per animali”.

Il primo intervento se venisse eletto sindaco?

Gentili: “Non c’è una classifica delle cose da fare, potrei dire in “politichese” qualcosa ad effetto, tipo “Riaprire entro 100 giorni La Via Nuova” oppure qualcos’altro… no, invece la prima cosa che farò da Sindaco sarà quella di andare a riposizionare la Poesia di Totò “A Livella” dove si trovava, ed i Valmontonesi sanno di cosa sto parlando”.

