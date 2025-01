Epos Bistrot: l’inizio della stagione 2025 è un tributo ai sapori autentici e all’arte della griglia

Tra le colline dei Castelli Romani, a pochi passi da Roma, l’Epos Bistrot a Monte Porzio Catone, inaugura la sua stagione 2025 con una proposta gastronomica che celebra l’essenza della tradizione, esaltata dall’eleganza dell’innovazione. Venerdì 17 gennaio, questo gioiello incastonato nell’Azienda Poggio Le Volpi aprirà nuovamente le sue porte, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca un’esperienza sensoriale unica, dove i sapori del territorio e l’arte della griglia si fondono in un racconto gastronomico senza pari.

Chef Fabio Della Lana

All’Epos Bistrot un’atmosfera che racconta il territorio

Ad Epos Bistrot ogni dettaglio è studiato per immergere gli ospiti in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Le botti di legno, silenziose custodi dei pregiati vini della casa, creano un’atmosfera calda e avvolgente, dove il profumo del legno si intreccia con quello della cucina. L’ambiente è al tempo stesso raffinato e familiare, il luogo perfetto per incontri conviviali, dove il cibo diventa una forma d’arte che si svela a ogni portata.

Bombette alla romana, uno dei piatti più richiesti

Il menù: il trionfo della tradizione rivisitata

Il cuore della proposta culinaria di Epos Bistrot risiede nella sua capacità di reinterpretare la tradizione con uno sguardo moderno e audace, facendo delle materie prime d’eccellenza il pilastro della sua cucina. La stagione 2025 si apre con un menù che omaggia i sapori autentici, esaltando le eccellenze locali con piatti ricercati e originali.

Gli gnocchi al ragù di cortile

Un piatto che evoca la cucina casalinga, dove il ragù, ricco e saporito, preparato con carni di cortile selezionate, abbraccia morbidi gnocchi fatti a mano. È un inno ai sapori della memoria, capace di risvegliare emozioni profonde.

Risotto con zucca, provolone e liquirizia

La dolcezza vellutata della zucca incontra la sapidità decisa del provolone, mentre l’aroma inconfondibile della liquirizia aggiunge un tocco inaspettato e sofisticato. Questo risotto è un gioco di contrasti, dove ogni ingrediente trova il suo spazio in una sinfonia di sapori.

Petto d’anatra con lardo ed erbe aromatiche

Un capolavoro che celebra la carne nella sua forma più raffinata. Il petto d’anatra, avvolto da un delicato strato di lardo e insaporito con erbe aromatiche, è accompagnato dai broccoletti ripassati, preparati con aglio e peperoncino, in un perfetto equilibrio tra eleganza e intensità.

L’arte della griglia: il vero protagonista

Un elemento distintivo che rende unica l’esperienza di Epos Bistrot è la sua griglia a legna, un altarino gastronomico che celebra la carne in tutta la sua maestosità. Qui, la carne viene lavorata con un rispetto quasi rituale, utilizzando tagli pregiati e tecniche che ne esaltano il sapore naturale.

Tagli pregiati alla griglia

La proposta include fiorentine, costate e filetti di carni selezionate provenienti da allevamenti certificati, che vengono grigliati con maestria per ottenere una cottura perfetta. Il risultato è una carne succulenta, con una crosta leggermente affumicata che si scioglie in bocca, rivelando tutta la sua intensità.

Carne pregiata, avvolta nel lardo e aromatizzata con le erbe, con broccoletti ripassati in padella

Carne e territorio

Tra i protagonisti della griglia spiccano anche tagli locali, che raccontano le radici culinarie dei Castelli Romani, reinterpretate con un tocco di modernità. Gli accompagnamenti – salse fatte in casa e contorni stagionali – completano un’esperienza che rende omaggio alla materia prima nella sua forma più pura.

Roll di coda alla vaccinara

L’abbinamento perfetto: il vino come protagonista

In un luogo come Epos Bistrot, il vino non è solo un complemento al pasto, ma un vero protagonista. La carta dei vini, frutto dell’expertise dell’Azienda Poggio Le Volpi, offre una selezione che spazia dai bianchi freschi e aromatici ai rossi robusti e intensi, passando per bollicine capaci di valorizzare ogni piatto. Ogni calice è pensato per creare un abbinamento perfetto, esaltando i sapori di ogni portata e completando l’esperienza gastronomica.

Un’esperienza sensoriale unica

Epos Bistrot non è solo un ristorante, ma un luogo di scoperta, dove il tempo sembra sospendersi. Ogni dettaglio – dall’accoglienza calorosa del personale, alle luci soffuse che esaltano i colori dei piatti, fino alla musica in sottofondo – contribuisce a creare un ambiente che invita a rilassarsi e lasciarsi avvolgere dalla bellezza del momento.

Come prenotare la tua esperienza Epos

Per vivere in prima persona questa celebrazione del gusto, è possibile prenotare il proprio tavolo chiamando il numero 06.9416641 o visitando il sito ufficiale dell’Azienda Poggio Le Volpi. Con l’apertura della stagione 2025, Epos Bistrot rinnova il suo impegno a offrire un’esperienza che non è solo gastronomica, ma emotiva e culturale.

Dove la tradizione incontra la perfezione

Epos Bistrot rappresenta l’eccellenza della ristorazione ai Castelli Romani, unendo la tradizione locale con una visione contemporanea che non smette mai di stupire. La stagione 2025 si preannuncia come un viaggio indimenticabile attraverso i sapori autentici del territorio, resi ancora più straordinari dall’arte della griglia e dalla dedizione per il dettaglio. Per chi cerca un’esperienza unica, tra il fascino della tradizione e la cura dell’innovazione, Epos Bistrot è la destinazione imperdibile del 2025.