Ferentino (Fr), la moglie denuncia il marito: “sei brutta, grassa e nera…”. A processo, la sentenza il 20 marzo

Il pubblico ministero ha richiesto per il 50enne africano una condanna di 2 anni e sei mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La sentenza è prevista per il prossimo 20 marzo.

L’episodio

Secondo quanto riportato dalla donna, l’ex marito, residente a Ferentino, comune della provincia di Frosinone, non solo umiliava la vittima costringendola a usare creme sbiancanti per il viso, ma per oltre 10 anni l’avrebbe continuamente violentata e minacciata.

La donna, originaria del Congo, ha inoltre dichiarato che le violenze sarebbero finite solo nel 2021. Solo dopo diversi anni di matrimonio è riuscita a trovare il coraggio di denunciarlo, grazie a una sua amica che l’ha convinta a presentarsi alla caserma dei Carabinieri di Frosinone.

La denuncia

Qui ha sporto denuncia e ha spiegato ai militari che i maltrattamenti risalivano già al periodo di fidanzamento. Già da quel momento aveva cominciato a insultarla per il colore della pelle.

La moglie riteneva però che le violenze sarebbero finite una volta sposati, invece sono continuate insieme a percosse e violenze effettuate anche davanti agli occhi del figlio minorenne. Ma non finisce qui, infatti il marito nell’ultimo periodo aveva cominciato a insultarla anche per la sua forma fisica, chiamandola “grassa” e costringendola a seguire una dieta ferrea.

Una volta raccolta la deposizioni i militari dell’arma hanno informato la Procura che ha aperto le indagini.

© Riproduzione riservata