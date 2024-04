Elisa Isoardi senza peli sulla lingua sulla Clerici: “Non c’è paragone, lei è una…” | Roba dell’altro mondo

Ecco cosa pensa Elisa Isoardi di Antonella Clerici: parole inattese.

Elisa Isoardi ed Antonella Clerici sono due conduttrici televisive e, sebbene abbiano lavorato nei medesimi ambienti, di fatto non dovrebbero avere molto in comune. Le età sono diverse, così come le esperienze e gli ambiti professionali.

Le loro vite, però, si sono incrociate quando alla Isoardi è stata affidata La Prova del Cuoco. Tutto è accaduto nell’anno in cui Antonella Clerici ha dato vita a Maelle, la sua prima ed unica figlia avuta con l’ex compagno Eddy Martens. Dopo il parto, quando lei pensava che sarebbe normalmente rientrata nella sua trasmissione, la Rai ha invece deciso di affidare il programma a un’altra conduttrice, Elisa Isoardi.

A parlarne è stata la stessa Clerici in diverse interviste e anche nel corso della puntata di Belve di Francesca Fagnani di cui è stata ospite, durante la quale non ha avuto paura di dire che quell’esclusione dal “suo” programma è stata causata solo ed unicamente dal fatto che lei avesse avuto una bambina.

Ecco però, a suo tempo, cosa aveva detto Elisa Isoardi in merito alla sua collega e a questa vicenda, che l’ha vista inconsapevole protagonista.

Elisa Isoardi non si trattiene

Durante l’intervista a Belve, Antonella Clerici ha voluto fin da subito sottolineare quanto Elisa Isoardi non abbia mai avuto alcuna colpa nell’espropriazione del programma dalle sue mani. Tra le due, quindi, sembra che non ci siano mai stati grossi litigi: Antonella, infatti, affida la responsabilità di quel torto alla Rai e ai vertici, che al tempo avevano scelto di cambiare la conduttrice de La Prova del Cuoco.

Allo stesso tempo, anche la Isoardi aveva parlato della collega come riportato da TvBlog: “Antonella è una regina della televisione e io devo ancora imparare un sacco di cose…Il confronto secondo me non è mai esistito” aveva detto al tempo dei fatti, quando aveva solo 26 anni.

Il parere di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi, quindi, non ha voluto in alcun modo parlare male della collega o accusarla per il risentimento provato nei confronti della trasmissione e dell’espropriazione subita. Dal canto suo, anche Antonella Clerici non si è mai espressa in malo modo verso la Isoardi e, anzi, ha sottolineato la sua bravura nel portare avanti una trasmissione così radicata e strutturata pur con la sua poca esperienza, poiché era alle prime armi.