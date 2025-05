Fregene: il mistero dell’omicidio Camboni e il portafoglio riapparso. Un caso difficile

Il caso di Stefania Camboni, una donna di 58 anni trovata morta nella sua abitazione a Fregene, continua a destare grande attenzione da parte degli inquirenti della Procura di Civitavecchia. La ricerca del colpevole avanza tra molteplici piste e dettagli che emergono con il passare dei giorni. In questo contesto, un particolare sembra complicare ulteriormente la ricostruzione degli eventi: il portafoglio della vittima, sparito quattro giorni prima del suo assassinio e ritrovato in seguito vicino alla sua auto. Un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale quando verrà analizzato nei laboratori forensi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’unica indagata e le ipotesi investigative sull’omicidio Carboni

In attesa di ulteriori sviluppi, le indagini si concentrano sulla figura di Giada Crescenzi, la compagna del figlio della vittima. Pur essendo l'unica formalmente indagata al momento, non vi sono prove schiaccianti contro di lei. Il quadro indiziario si muove lungo tre direttrici principali: una possibile dinamica familiare complicata, debiti in sospeso o tensioni personali potrebbero aver portato al tragico epilogo. Tuttavia, l'assenza dell'arma del delitto – un coltello – rende ancora più arduo delineare una ricostruzione definitiva.

I dettagli che emergono dalle indagini

Oltre al misterioso portafoglio, durante i sopralluoghi condotti dai carabinieri sono emersi altri elementi rilevanti come dei taccuini contenenti annotazioni su debiti che la Camboni avrebbe avuto con diversi creditori. Questi appunti potrebbero fornire nuovi spunti agli investigatori sulle motivazioni dietro l'assassinio. Intanto, si attende anche di chiarire alcune discrepanze tra le dichiarazioni rese dalla Crescenzi e gli esiti delle perquisizioni.

L’interrogatorio decisivo?

Per oggi è previsto un nuovo interrogatorio della Crescenzi presso il carcere dove è detenuta. Potrebbe essere un’occasione per fornire risposte definitive alle numerose incongruenze presenti nel caso. Gli inquirenti sperano che la donna possa chiarire finalmente alcuni aspetti oscuri della vicenda e gettare nuova luce sugli eventi che hanno portato alla morte di Stefania Camboni.

