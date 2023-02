Daniele Giannini (Lega): “Un numero verde per le esigenze degli anziani del Lazio”

Consigliere Giannini, gli anziani sono parte sempre più consistente nella popolazione della nostra Regione. Una cittadinanza che invecchia sempre di più, ha sempre anche più esigenze di vario tipo. Che cosa propone per tutelare la terza età nel concreto?

Quando saremo maggioranza e governeremo la Regione Lazio, sarà mia cura proporre, all’attenzione del Consiglio e della Giunta, l’istituzione di un numero verde gratuito dedicato esclusivamente agli anziani, una piattaforma che possa fornire teleassistenza certificata, con un filo diretto e facile da utilizzare, per andare incontro alle molteplici esigenze della terza età”.

A che cosa servirà in termini pratici? Sicurezza? Sanità? Sociale?

Con una semplice chiamata dovrà essere possibile comunicare con una voce amica, anche solo per uscire dalla solitudine, avere un sostegno competente per chi è stato vittima di reati o truffe, particolarmente diffuse in questo frangente, richiedere, laddove possibile, un accompagnamento per visite o esami medici, consegna dei farmaci o della spesa, ricevere assistenza telefonica nel disbrigo pratiche burocratiche, avere informazioni sulle iniziative della Regione e degli enti locali in merito a iniziative, eventi culturali, fiere, turismo, sport, socialità, corsi di formazione e tutto ciò che va nella giusta direzione dell’invecchiamento attivo”.

Secondo lei ci può essere davvero una svolta in termini di sostegno agli anziani con un cambio di casacche ai vertici della Regione?

Una cosa è certa, non dobbiamo mai più lasciare soli gli anziani, il Lazio dovrà fare da apripista ad un sistema istituzionale funzionante di ascolto e sostegno a tutti i nonni del nostro territorio, creando anche nuovi posti di lavoro appositamente dedicati.

© Riproduzione riservata