I “Barback Games” di Fernet-Branca tornano al Roma Bar Show: scopri le date, le prove e tutte le curiosità

Quando entriamo in un bar e guardiamo il bancone, per ovvie ragioni, la nostra attenzione ricade spesso sul bartender, il grande protagonista in grado di catturare la scena con la sua maestria, la sua capacità di sperimentare e osare, dando vita a delle vere e proprie opere d’arte, cocktail indimenticabili in grado di catalizzare l’attenzione e rendere speciali le serate più anonime. Accanto a lui c’è un eroe silenzioso, un personaggio che lavora nell’ombra ma che è altrettanto essenziale per il successo del locale: il barback. Questi “night hero” gestiscono tutto ciò che serve per mantenere il servizio al massimo delle sue prestazioni e lo fanno con una precisione e una rapidità che li ha resi letteralmente essenziali per la buona riuscita di ogni serata.

Da questa figura così fondamentale prendono vita i “Barback Games”, una competizione che mette in luce le abilità e la dedizione di questi professionisti spesso sottovalutati. Nati nel 2007 a San Francisco e approdati per la prima volta in Italia nel 2019, i “Barback Games” hanno conquistato rapidamente l’attenzione degli addetti ai lavori e anche semplicemente dei più curiosi, diventando un evento atteso in tutto il mondo.

La quarta edizione italiana si terrà a Roma il 13 e 14 maggio all’interno del Roma Bar Show, il più importante evento italiano dedicato al mondo del beverage e della mixology, e vedrà la partecipazione di 20 squadre – 15 italiane e 5 straniere. Parliamo di “squadre” perché l’edizione 2024 vedrà, per la prima volta, partecipare anche i bartender: il barback parteciperà ai giochi, mentre il bartender ne sarà il mentore e avrà l’importante compito di spronarlo e incitarlo.

Cosa rende così speciali i “Barback Games”? Innanzitutto, l’evento non è solo una sfida di forza e resilienza, ma un vero e proprio spettacolo che coinvolge il pubblico. Le attività in programma, oltre ad essere divertenti da vedere, mettono realmente alla prova resistenza, velocità e abilità di questi grandi professionisti che si cimentano in gare contro il tempo trasportando fusti di birra, casse di soft drink, secchielli di ghiaccio e pulendo non solo i banchi di servizio, ma l’intera area dei giochi: il tutto, naturalmente, con la massima precisione.

L’atmosfera dei “Barback Games” è davvero adrenalinica, amplificata dall’energia e dall’entusiasmo che solo Fernet-Branca e la sua community sanno offrire. L’evento, infatti, non è solo una competizione, ma assume tutte le sembianze di una festa che celebra la passione per il mestiere e l’impegno dei professionisti del settore, oltre che l’affiatamento e l’entusiasmo di appartenere alla community Fernet-Branca.

I partecipanti, come sempre, saranno tanti, ma il vincitore sarà solo uno: l’anno scorso a Milano il titolo è andato al temerario Giorgio Frigeni del bar Caffè dei portici di Bergamo. Quest’anno chi sarà il Night Hero?

Per scoprirlo basta non mancare all’appuntamento o seguirlo sui social di Fernet-Branca, ma il programma è così interessante che vogliamo svelarne subito un assaggio:

Lunedì 13 Maggio – TRY OUT

– 11:00-13:00 accoglienza e accrediti iscritti

– 13:00-18:00 warm up

Martedì 14 Maggio – COMPETIZIONE

– 12:30-13:30 accrediti iscritti, warm up, prova percorso

– 14:00-17:00 competizione

– 17:30 premiazione

Le giornate intense saranno precedute e seguite eventi serali da non perdere:

Domenica 12 maggio dalle ore 22:00 – DOUBLE INTERNATIONAL GUEST: evento al “The Barber Shop” (via Iside 2). Protagonisti della serata il Fernet-Branca e il vermouth Antica Formula, che delizieranno i palati dei presenti all’interno di cocktail preparati dalle mani esperte di due Guest Internazionali: Claudia Cabrera (Kaito Del Valle, Mexico City) e Ema Giacone (Creps al Born, Barcellona).

Lunedì 13 maggio dalle 20:30 alle 23:00 – LA FORMULA DELL’ECCELLENZA FROM SINGAPORE TO ROME: la terrazza del “The Chapter” ospita due guest d’eccezione, per la prima volta in Italia direttamente da Singapore: Leona Lee e Amos Kew Senior e Head Bartender del StayGold Flamingo, di cui sarà possibile degustare i signature drink appositamente creati per la serata e accompagnati da food pairing del Bistrot Hey Baby Bar.

Martedì 14 maggio dalle ore 21:00 – “BARBACK GAMES” CLOSING PARTY: si chiude il sipario sul Roma Bar Show con il Closing party dei “Barback Games”, con il reveal della coin appositamente creata per questa ultima edizione dei giochi.

L’evento si terrà sull’esclusiva terrazza dell’Argot Prati di Roma, dedicata interamente a Branca e dove saranno presenti i Brand Ambassador Branca esteri, i partecipanti ai giochi e tutta la community della Bar Industry italiana e internazionale.