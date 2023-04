Il Comune di Roma ha annunciato nei giorni scorsi l’approvazione del nuovo Piano assunzioni 2023/2025 e del Regolamento per l’accesso agli impieghi di Roma Capitale. Il comunicato diffuso dal Campidoglio, ha reso nota la volontà di indire un bando di concorso per la copertura di 800 agenti di Polizia locale, entro il 30 aprile.

L’intenzione dell’amministrazione capitolina, è concludere la procedura concorsuale entro la fine del 2023, per rendere operativi i nuovi vigili urbani già agli inizi del 2024. Un’ottima opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di un impiego stabile e vuole entrare a far parte dell’amministrazione capitolina.

Le nuove risorse consentiranno all’Amministrazione Capitolina di potenziare la pianta organica del Comando della Polizia Municipale, anche in vista del Giubileo 2025.

Polizia Roma Capitale

Requisiti per partecipare al concorso

I requisiti principali per poter partecipare al concorso sono i seguenti:

maggiore età;

possesso di diploma quinquennale;

conoscenza di almeno una lingua straniera e delle basi di informatica;

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimenti disciplinari.

Il bando di concorso per agenti di Polizia locale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roma. Oltre agli 800 posti, altri 700 agenti verranno assunti con lo scorrimento della graduatoria.

Mansioni del Vigile Urbano

L’agente di Polizia locale svolge un ruolo importante nel far osservare il codice della strada, quel complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. Nel territorio del Comune dove viene assunto, il Vigile effettua il pattugliàmento delle strade, la perlustrazione, dirige il traffico e sanziona i trasgressori; inoltre interviene in occasione di incidenti stradali che coinvolgono automobilisti, pedoni e motociclisti.

L’agente di Polizia municipale controlla lo svolgersi delle manifestazioni e fiere, e verifica i servizi nel trasporto pubblico. In più il Vigile fa rispettare le norme previste nell’ambito commerciale, ambientale ed edilizio, e collabora negli accertamenti della polizia giudiziaria.

