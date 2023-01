La Lazio trova la prima vittoria del 2023. Sassuolo battuto 0-2

Dopo la sconfitta con il Lecce e il pareggio interno contro l’Empoli, la Lazio trova la prima vittoria del 2023 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Buona prova da parte degli uomini di Sarri, che concedono poche occasioni alla squadra di Dionisi. Il vantaggio arriva in chiusura di primo tempo con Zaccagni su calcio di rigore, mentre la rete del definitivo 0-2 porta la firma di Felipe Anderson in pieno recupero. Unica nota stonata è l’infortunio di Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il campo al 15° del primo tempo.

La partita: Sassuolo – Lazio

La gara si apre con il Sassuolo subito pericoloso con Lauriente, ma la sua conclusione termina sul fondo. Al minuto sei arriva la prima occasione biancoceleste con Zaccagni, che, però, trova un attento Pegolo. Al 44° ci prova ancora Lauriente, con Provedel bravo a non farsi sorprendere. Sul finale di primo tempo il direttore di gara assegna calcio di rigore alla Lazio per fallo di mano da parte di Toljan. Dal dischetto si presenta Zaccagni che non perdona Pegolo e porta la Lazio sullo 0-1. Termina con gli uomini di Sarri avanti la prima frazione di gioco.

La ripresa vede un Sassuolo molto propositivo, senza però rendersi mai realmente pericoloso. La Lazio in ripartenza ha qualche buona occasione non trovando, però, la via del raddoppio. Raddoppio che arriva in pieno recupero con Felipe Anderson, bravo a recuperare palla, scartare Pegolo e depositare il pallone in rete. Termina con la prima vittoria del 2023 per la Lazio la gara del Mapei Stadium.

Appunti di partita

Luis Alberto

Uno dei migliori è sicuramente Luis Alberto, che non sbaglia praticamente nulla. Passaggi da vero numero 10 e aiuto costante alla fase difensiva. Se continuerà su questa strada, sarà sicuramente un valore aggiunto per la Lazio.

Felipe Anderson

Tra i migliori finisce anche Felipe Anderson che, oltre alla rete della sicurezza, offre una prestazione importante sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Le pagelle della partita

Provedel 6,5

Impegnato poche volte, ma quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto.

Hysaj 6,5

Aveva un compito non semplice nel sostituire Lazzari, ma fa una grande partita. Sempre attento in fase difensiva e propositivo in quella offensiva.

Casale 6,5

Ogni settimana che passa cresce sempre di più. Si sta rivelando un giocatore importante per Maurizio Sarri, e ha ampi margini di miglioramento.

Romagnoli 6,5

Una sicurezza assoluta per la retroguardia biancoceleste. Insieme a Casale compongono una difesa solida.

Marusic 6,5

Come Hysaj, anche il montenegrino si rende autore di una grande prestazione. Ottimo in fase difensiva e si rende pericoloso in quella offensiva.

Cataldi 6

Niente di eccezionale, ma anche lui sbaglia poco e niente.

Luis Alberto 7

Come detto, uno dei migliori di questa partita. Incanta palla al piede e si sacrifica molto per aiutare la squadra.

Milinkovic Savic 6,5

Buona prova, e propizia il gol del raddoppio. Sta ritrovando la forma migliore.

Zaccagni 6,5

Buona prova anche quella del 20, bravo a sbloccare la gara in un momento complicato.

Immobile S.V. (15′)

Gioca pochi minuti per poter essere giudicato.

Felipe Anderson 7

Grande prestazione da parte del brasiliano, che a pochi minuti dalla fine trova la rete della sicurezza. Non si risparmia mai nell’aiutare la squadra in fase difensiva.

Pedro (15′) 6,5

Grande prova dello spagnolo che mette in mostra tutta la propria classe, oltre che ad aiutare sempre la squadra in fase di non possesso.

Vecino (78′) S.V.

Gioca poco per poter essere giudicato.

Patric (90′) S.V.

Entra nel finale e, per questo, non può essere giudicato.

*Foto dalla pagina ufficiale SS Lazio

