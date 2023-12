La Scuola Forense di Rieti presenta il convegno “Imprese e responsabilità degli amministratori”

La Scuola Forense di Rieti, con il patrocinio della Federlazio, presenta il convegno in materia di imprese e di responsabilità degli amministratori, che verrà celebrato a Rieti venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 15,00, presso la sala dei Cordari, Via Arco dei Ciechi N. 22.

Nell' occasione si discuterà della responsabilità degli amministratori di società, sia per quanto riguarda la responsabilità nella gestione della crisi d'impresa, che quella penale derivante dal D.Lgs231/2001.

Avv. Cristian Baiocchi

“Responsabilità sempre più stringenti nei confronti degli amministratori di società, soprattutto durante la crisi d’impresa, quando la strada della legalità non lascia spazio a margini di errori”. Afferma il Direttore della Scuola Forense, Avv. Cristian Baiocchi che continua ritenendo che “Gli amministratori di società, oggi, sono gravati da obblighi e responsabilità che non consentono più una gestione d’impresa priva di competenze specifiche ad ampio raggio”

Avv. Martina D’Ambrogio

"Da qui la necessità di organizzare una giornata di studio", afferma la moderatrice dell'evento Avv. Martina D'Ambrogio (componente del Direttivo della Scuola Forense) " volta ad analizzare al meglio la normativa vigente in materia e cercare di avere gli strumenti necessari al fine di fornire alle imprese e agli amministratori un concreto e valido supporto".

Interverranno come relatori il Dott. Giampaolo De Simone (Dottore Commercialista e Revisore Legale, vicepresidente della Commissione ODCEC di Roma sulla fiscalità e federalismo fiscale degli enti locali), la Prof. Regina Proietti (Avvocato, Professore di diritto commerciale e fallimentare presso l'Università degli studi "Roma Tre) e il Dott. Francesco Cottone (Giudice del Tribunale di Roma, XIV Sez. Civile). Modera l'incontro l'Avv. Martina D'Ambrogio.

Il 2023 – continua Baiocchi – è stato un anno particolarmente significativo. Con la Riforma Cartabia, sotto l'egida di una maggior efficienza della giustizia, sono state introdotte, in blocco, numerose novità processuali. Da ultimo, infine, con la Riforma Roccella, entrata in vigore solo qualche giorno fa, il Legislatore è intervenuto nuovamente per modificare il Codice Rosso, introducendo una serie di novità processuali, con il dichiarato fine di contrastare la lotta contro la violenza di genere.

Per far fronte a tali esigenze formative, la Scuola Forense di Rieti ha offerto ai propri iscritti ben 83 crediti formativi, al cospetto dei 15 obbligatori. Un risultato importante, che è stato possibile soltanto grazie alla dedizione e sagacia dei consiglieri del Direttivo, gli avvocati : Alessandra Di Loreto, Romina Giovanrosa, Patrizia Schifi, Martina D’Ambrogio, Francesco Tavani e Patrizio Mercadante, ai quali va il mio personale e sentito ringraziamento.

