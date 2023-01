Lazio 2023, Bianchi (M5S): “Faremo Reddito di cittadinanza regionale”

Al governo della Regione Lazio “faremo subito il reddito di cittadinanza regionale perché se la Meloni fa la guerra ai poveri, noi chi ha di meno non lo abbandoneremo mai. Con noi al governo nessuno resterà indietro”. Lo ha detto la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, intervenendo alla conferenza di presentazione della lista Polo progressista a suo sostegno.

Reddito di cittadinanza Lazio, 3° regione per percettori

“Il Lazio – ha aggiunto – è la terza Regione per percettori di Rdc, con un tasso di occupazione bassissimo. Roma è la quarta città italiana per percettori. Ci rendiamo conto della gravità? Non esisterà alcuna prospettiva per i nostri figli se non cominceremo ad affrontare i problemi partendo da questi numeri spaventosi.

Le nostre direttrici sono salvaguardia ambientale e transizione ecologica, la Sanità, il lavoro, la fruizione universale del diritto alla salute, la lotta alle disuguaglianze e uno sviluppo economico sostenibile”, ha concluso Bianchi.

Intanto il sondaggio Dire-Tecnè sulle intenzioni di voto mostra il candidato Rocca in netto vantaggio su D’Amato, distaccata Bianchi. In termini percentuali le liste di Centrodestra sono al 46%, Centrosinistra al 34,5 % (Pd al 17) e M5S al 15%

