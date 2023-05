Meteo Roma e Lazio sabato 6 e domenica 7 maggio, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 6 e domenica 7 maggio mostrano lo stanziare sul Lazio nel weekend di un fronte di tempo generalmente stabile con la presenza di sole e qualche velatura. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio weekend sabato 6 e domenica 7 maggio: il punto sulla Capitale

La giornata di sabato 6 maggio è caratterizzata da condizioni di generale tempo soleggiato con solo qualche sporadico annuvolamento ma destinato a breve vita. Nella prima parte della giornata nuvole e sole si alterneranno e saranno possibili. Nel pomeriggio ancora in miglioramento le condizioni meteo. Temperature tra 12 e 25 gradi. Domenica 7 maggio ancora tempo stabile e soleggiato seppure non si esclude una mattinata velata da nubi di passaggio. Temperature in aumento con minime di 14 e massime di 25 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

weekend sabato 6 e domenica 7 maggio a Rieti cielo stabile con generali schiarite o poche nubi che restano di passaggio. Qualche annuvolamento si prevede nella prima parte della giornata durante le ore centrali ma il sole tenderà a splendere per massima parte. Temperature tra 14 e 24 gradi. Domenica 7 maggio tempo stabile e sole con degli annuvolamenti soprattutto nelle ore centrali della mattina ma senza grandi preoccupazioni. Temperature ancora in lieve risalita le temperature minime di 15 gradi e massime stabili a 24°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di martedì 2 indicano un cielo generalmente nuvoloso con schiarite a tratti, non si prevedono piogge. Temperature in rialzo con minime di 13 e massime di 24 gradi. Domenica 7 maggio la giornata inizierà con cieli più stabili molti momenti di sole, ancora qualche nuvola tenderà a stanziare sui cieli di Frosinone e provincia. Temperature minime ancora in rialzo tra 14 e 24 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo sereno e tempo generalmente stabile con qualche venatura a Latina per la giornata di sabato 6 maggio. Nel dettaglio la prima parte della giornata vede perlopiù sole che poche nubi a carattere sparso sui cieli di Latina mentre nel corso del pomeriggio si prevede sole. Le temperature saranno comprese tra 14 e 25 gradi. Domenica 7 maggio, ancora tempo variabile sui cieli di Latina, una mattinata di sole o brevi annuvolamenti lasceranno spazio nel corso delle ore a nubi più nel corso del pomeriggio, sera. Temperature comprese tra 15 e 23 gradi.

Meteo Roma e Lazio weekend sabato 6 e domenica 7 maggio: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 6 maggio, si caratterizza da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e qualche lieve nuvolosità di passaggio. Nella prima parte della mattina di sabato cieli sereni, ci saranno nubi sparse nelle ore centrali della mattinata mentre dal pomeriggio sarà possibile l’arrivo nuvole più compatte ma senza piogge. Generale nuvolosità anche nella giornata di domenica 7 maggio su Viterbo e provincia, con una mattinata di con cieli tendenzialmente sereni ma che nel passare delle ore si veleranno di nubi sparse. Temperature stabili nei due giorni comprese tra 12 e 23 gradi.

