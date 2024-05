Allarme cinghiali sulle spiagge di Castel Gandolfo: cosa fare

Nel caso di un fortuito incontro in spiaggia, ci sono delle raccomandazioni che andrebbero rispettate per evitare il contatto con le bestie

I primi a lanciare l’allarme per la presenza di massicce colonie di cinghiali, è stata l’Amministrazione di Lanuvio, indicandone le vie Cisternense e Astura ( strade molto trafficate che collegano il comune di Lanuvio ad Aprilia, Nettuno, Cisterna di Latina e Velletri) come luoghi in cui è molto facile incontrare questi animali.

Ma negli ultimi giorni, i cinghiali sono stati avvistati sulle spiagge del lago Albano di Castel Gandolfo. Complice l’assolata giornata, molti avventori passeggiavano sulle spiagge del lago, tra loro anche diversi esemplari di ungulati. Molti hanno immortalato un cinghiale adulto girare, correre tra i bagnanti, per numerose volte, nel corso di vari momenti della giornata. Nonostante l’animale non abbia creato danni a persone o cose, ma il problema è reale.

Cosa fare in caso di incontro ravvicinato

Nel caso di un fortuito incontro in spiaggia, ci sono delle raccomandazioni che andrebbero rispettate per evitare il contatto con le bestie. Prima di tutto, per gli utenti della spiaggia, è importante cercare di evitare di portare cibo con se, che potrebbe attirare gli animali. Il cibo, infatti, costituisce un attrattiva troppo forte per gli animali selvatici.

Se doveste essere avvicinati, evitare di correre o compiere movimenti veloci per evitare di spaventare gli animali e indurli alla carica. Per gli utenti della strada, motociclisti, automobilisti e ciclisti, buona norma resta quella di moderare quanto più possibile la velocità per evitare possibili rischi.