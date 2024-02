Mondiali nuoto, Paltrinieri bronzo negli 800 stile libero

(Adnkronos) –

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha con il tempo di 7:42.98. L'azzurro che era in testa fino alla penultima vasca è stato superato nel finale dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7:40.94, e dall'australiano Elijah Winnington argento in 7:42.95. Per Paltrinieri è il nono podio al mondiale in carriera. L'altro azzurro Luca De Tullio ha chiuso in settima posizione. "E' un peccato, perché ero vicino al secondo posto. Poi non cambia più di tanto fare secondo o terzo, avevo visto che Winnington stava risalendo forte. Io ero un po' 'morto' in fondo, ho fatto fatica nell'ultimo 100, e mi è mancata la chiusura ma è stata una bella gara", ha detto Greg ai microfoni di Rai Sport. "Non guardo più di tanto a medaglia sì o medaglia no, sono alla ricerca di emozioni vere, quando faccio gare del genere mi emoziono come se fosse la prima volta. Una volta ci sarei rimasto peggio, adesso voglio solo provare quella sensazione. Mi sento veramente vivo quando parto così, in palio c'è molto di più. Mi scatta qualcosa dentro che è bellissimo e che cerco di ritrovare gara dopo gara. Oggi cercavo una bella sensazione e una bella emozione", ha concluso Paltrinieri.

