Omicidio Villa Pamphilj: chi è Rexal Ford, l’uomo arrestato in Grecia

L’inizio di un enigma

Era la sera del 20 maggio quando Rexal Ford si trovò al centro dell’attenzione dei poliziotti di Campo de’ Fiori. Una scena che a prima vista poteva sembrare ordinaria: un uomo, presumibilmente ubriaco, discute animatamente con una donna. Cosa c’è di strano? Forse niente, se non fosse per il modo in cui Ford affronta la situazione. “Siamo turisti americani, lei è mia figlia”, dice agli agenti mostrando una bambina al suo fianco. Con una ferita sulla testa, apparentemente procurata da una caduta, Ford presenta documenti che però non convincono del tutto.

Indizi controversi

Nell'atmosfera caotica della sera romana, le parole di Ford sembrano attenuare i sospetti immediati degli agenti. Mostra il passaporto, fornisce nomi che a posteriori si riveleranno falsi. Si parla della donna come di sua moglie, ma i documenti che dovrebbero identificarla non esistono negli archivi statunitensi. Un primo tassello di una rete complessa fatta di bugie e false identità.

Uno stratagemma ben orchestrato

Ford si era già fatto notare per il suo comportamento evasivo in varie occasioni. Era abile nel mescolare verità e finzione con tale destrezza da confondere anche i più esperti. La sua vita itinerante in Europa, durata due anni, aveva lasciato dietro di sé poche tracce concrete ma molte domande aperte. L’identità delle vittime resta avvolta nel mistero: sono davvero americane? I loro legami con Ford sono reali o costruiti ad arte?

Una scena ripetuta

La vicenda avrebbe potuto chiudersi lì, ma gli eventi presero una piega inaspettata il 30 maggio al mercato di via San Silverio. Ancora una volta le liti tra Ford e la donna catturarono l'attenzione delle autorità. La storia si ripeteva, ma ogni volta Ford riusciva a sgattaiolare via senza conseguenze grazie alla sua abilità nel manipolare le situazioni.

Il viaggio verso l’ignoto

Poco dopo, il 5 giugno, Ford fu visto nuovamente in centro a Roma con la bambina e un trolley al seguito. Questa volta la situazione non passò inosservata: l’uomo fu fermato nella hall di un albergo dove stava cercando di salire ai piani superiori senza essersi registrato. Chiamata la polizia, fu proprio un’agente già coinvolta nel caso a riconoscerlo subito.

Sospetti sempre più intensi

A questo punto i sospetti nei confronti di Rexal Ford si intensificarono ulteriormente. Dichiarò che sua moglie era partita, ma tali affermazioni non fecero altro che insospettire ulteriormente le autorità già allarmate dalla scomparsa della donna e dalla scoperta dei cadaveri.

Ricerche disperate

L'indagine prendeva velocemente una nuova direzione; testimoni ricordavano scene sinistre: un uomo con una bambina tenuta in modo insolito su via Leone XIII tra il 6 e il 7 giugno; un addetto ai giardini li aveva visti aggirarsi pochi giorni prima nell'erba alta del parco circostante.

Sulle tracce del fuggitivo

Grazie alla tecnologia e al monitoraggio delle celle telefoniche utilizzate da Ford per gli acquisti fatti con la sua carta di credito – articoli tipici da turista – gli investigatori rintracciarono rapidamente i suoi movimenti successivi verso Skiathos su un volo Ryanair dell’11 giugno.

Misteri irrisolti

Nel frattempo restavano domande aperte sulle sue disponibilità economiche e sui motivi che lo avevano portato a vivere nell’ombra per tanto tempo in Europa – forse legati ad altri affari oscuri mai del tutto chiariti.

La storia complessa e piena d'ombre intorno a Rexal Ford sta scoperchiando segreti inquietanti che lasciano interrogativi ancora senza risposta mentre le autorità continuano ad indagare nel tentativo disperato d'arrivare alla verità nascosta dietro queste tragiche vicende umane.

