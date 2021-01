Orecchiette con pancetta affumicata e consigli utili per la casa

Chi in casa ha i pavimenti in legno sa benissimo che bisogna fare attenzione per la manutenzione. Fate così: una volta alla settimana sciogliete nell’acqua un cucchiaio di shampoo neutro per lavare i pavimenti. Risciacquate bene dopo aver lavato. Lasciate asciugare bene e quindi lucidate con un panno di lana ben pulito. E a tavola? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Orecchiette con pancetta affumicata

Ingredienti per 4 persone: un kg di pomodori spellati (oppure pelati in scatola), 6 fettine di pancetta affumicata, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, una cipolla e uno spicchio d'aglio tritati, un pizzico di origano, 600 gr. di pasta Orecchiette, sale, pepe e grana a scaglie.

In una padella piuttosto capiente, lasciare dorare la pancetta con l'olio, aggiungete la cipolla e l'aglio, soffriggete per un paio di minuti mescolando ogni tanto. Aggiungete i pomodori pelati e fatti a dadini, l'origano, sale e pepe. Lasciate cuocere a fiamma bassa per 10 minuti circa. Nel frattempo, riempite di acqua leggermente salata una pentola, aggiungete un cucchiaio di olio (serve per non far attaccare le Orecchiette). Appena l'acqua inizia a bollire, versate le Orecchiette e scolatele al dente. Versatele nella padella con la salsa di pomodoro e pancetta. Mescolate bene, aggiungete le scaglie di grana e servite subito a tavola. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.