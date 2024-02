Privacy, come trasformare lacune in opportunità: 29 febbraio webinar di Inveo Advisory

(Adnkronos) – Inveo Advisory, la legal boutique di Inveo Group specializzata nel supporto tecnico legale in materia di conformità alla protezione dei dati, presenta il suo primo webinar 'Privacy resiliente. Il gap come strategia di crescita'. Il webinar gratuito, in programma per il 29 febbraio alle ore 15, si concentra sull'importanza della gap analysis nel contesto del Gdpr (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). Questo processo si rivela fondamentale per aiutare le organizzazioni a identificare e comprendere le discrepanze tra le attuali pratiche di gestione dei dati e i requisiti imposti dalle normative europee sulla protezione dei dati personali. Durante il processo di screening, vengono esaminati diversi aspetti chiave, tra cui l'identificazione dei dati trattati, la formazione del personale, il rispetto delle basi giuridiche e dei consensi, l'implementazione di misure di sicurezza, la gestione delle notifiche di violazioni, l'assicurazione dei diritti degli interessati, l'integrazione dei principi di Privacy by Design e by Default, la creazione di un registro delle attività di trattamento e la valutazione continua dei rischi. Durante l'evento, esperti del settore data protection, tra cui Riccardo Giannetti, chairman di Inveo Group, e Luca Lucci, avvocato e managing partner di Inveo Advisory, forniranno approfondimenti pratici e consigli utili su come condurre una gap analysis efficace e implementare le necessarie misure correttive. La sessione prevede anche uno spazio dedicato alle domande e risposte, consentendo ai partecipanti di approfondire argomenti specifici e discutere casi pratici legati alle loro realtà aziendali. Il webinar rappresenta un'opportunità preziosa per le aziende di tutti i settori di comprendere meglio le sfide e le opportunità legate alla conformità normativa in materia di protezione dei dati personali. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata