Protesta dei Trattori, Salvini: “Costringono l’Europa a rimangiarsi le follie”

"Evviva gli agricoltori, i cui trattori stanno costringendo l'Europa a rimangiarsi le follie imposte dalle multinazionali e dalle sinistre", così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una nota ''dopo che in Europa è stata ritirata la proposta legislativa sui pesticidi''. "La retromarcia annunciata da Ursula von der Leyen sulla proposta di riduzione di metà dei fitofarmaci in agricoltura è una vittoria della Lega e del buonsenso – affermano gli europarlamentari della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi -. In assenza di alternative disponibili sul mercato che garantiscano prezzi contenuti e capacità produttiva, nel voto di novembre al Parlamento Europeo la Lega – ricordano – votò contro il provvedimento, con un apporto decisivo per la bocciatura della proposta e dimostrando, ancora una volta, che la cosiddetta 'maggioranza Ursula' non esisteva più da tempo, lacerata da scontri e divisioni interne". "Oggi, a circa quattro mesi dal voto – continuano – assediata dalle proteste degli agricoltori e dal grido d'allarme di settori fondamentali messi a rischio da queste politiche folli, la Commissione si accorge che le sue proposte ideologiche, estremiste e dannose per le imprese, i lavoratori e le famiglie erano sbagliate, nonché irrealizzabili. Lo abbiamo sostenuto fin dal primo giorno, i fatti ci stanno dando ragione. In Europa serve un netto cambio di rotta, per rimediare ai tanti errori di questa Commissione", concludono.

