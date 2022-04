Reddito di cittadinanza, proroga di 4 mesi per i navigator: la decisione

Dopo l’incontro con il Ministro Andrea Orlando, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, è arrivata la decisione per i 1.884 navigator a cui scadrà il contratto il 30 aprile. Attraverso una ricontrattualizzazione, infatti, ci sarà per loro una proroga di 4 mesi. Reddito di cittadinanza

A comunicare la decisione, il Ministro Orlando a Cgil, Cisl e Uil seduti al tavolo di confronto. Come spiega Adnkronos, Anpal servizi allungherà la permanenza al lavoro di 2 mesi più 2 mesi per offrire al governo la possibilità di discutere come utilizzare le figure professionali in questione.

Proroga navigator, Uil: “È una parziale vittoria”

Pierpaolo Bombardieri, leader Uil, ha spiegato ai navigator in presidio: “È un primo risultato positivo. Il ministro Orlando si è assunto l’impegno a ricontrattualizzare con Anpal servizi questi lavoratori con una proroga di due mesi più due mesi, per avere la possibilità in questi giorni di discutere come utilizzare questi professionisti rispetto ai tanti impegni delineati anche dal Pnrr. Ringrazio il ministro che ci ha messo la faccia e si è impegnato personalmente. È una parziale vittoria“.

