Reddito di cittadinanza, navigator senza lavoro dal 1° maggio: oggi incontro con Orlando

Come riportato da SkyTg24, il 30 aprile scadrà il contratto di 1.884 navigator. Dal primo maggio, dunque, queste figure professionali nate tre anni fa per trovare lavoro ai percettori del Reddito di cittadinanza, si troveranno – per ironia della sorte – senza lavoro. Andrea Orlando

Nella giornata di oggi i navigator incontreranno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. La speranza è quella di andare incontro a un esito positivo, dopo che ieri si sono riuniti davanti al Ministero della Pubblica Amministrazione senza risultati concreti.

Dal 1° maggio 1.884 navigator senza lavoro

Una soluzione potrebbe essere quella di creare una norma, per permettere alle Regioni di contrattualizzare i navigator con le risorse già esistenti. Nel presidio di ieri, Nidil-Cgil, Felsa–Cisl e Uiltemp hanno sottolineato la necessità di trovare una soluzione per i navigator. La loro volontà, infatti, è quella di non sprecare quanto fatto finora, considerando che il personale dei navigator è formato da professionisti laureati con età media di 35 anni.

