Regionali Lazio, Francesco Rocca in vantaggio con il 54% seguito da D’Amato con il 34%

Chiuse tutte le urne, si passa ora allo spoglio delle votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Regione Lazio.

I dati dell’Exit Poll

Secondo il primo Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato per il centrodestra Francesco Rocca, sembrerebbe aver raggiunto una forchetta tra il 50,5% e il 54,5%. A distanza di quasi il 10% troviamo il candidato per il centrosinistra, Alessio D’Amato che ha raggiunto tra il 30% e il 34%. Ultima, invece, la candidata del M5S Donatella Bianchi, che ha raggiunto tra il 10,5% e il 14,5%.

I dati condivisi da Sky confermano gli stessi esiti resi noti dalla Rai, ma con una piccola differenza nelle percentuali. Primo si posiziona Francesco Rocca, con una percentuale di voti tra il 48% e il 52%. A seguire Alessio D’Amato, candidato per il centrosinistra, con il 29% e il 33% di voti. Infine la candidata del M5S Donatella Bianchi con il 14% e il 18%.

L’affluenza

Il sito del Viminale ha divulgato i dati dell’affluenza di questa giornata, che si aggira intorno al 41,8%, nettamente inferiore al 2018 quando la giornata di elezioni aveva raggiunto un’affluenza del 73,35%. Infine solo 156 su 378 comuni, pari al 43,57% è sceso a votare, rispetto al 69,98% del 2018.

