Regione Lazio, 600 mila euro a sostegno dei Comuni lacustri

La Giunta della Regione Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha stanziato 600mila euro da destinare ai Comuni che si affacciano sui laghi laziali. I fondi serviranno agli enti per ampliare l'offerta turistica, aumentando le potenzialità ricettive delle spiagge e dei litorali balneabili per l'annualità 2023.

A seguito della delibera, approvata su proposta dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità, e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per accedere ai finanziamenti.

I fondi saranno erogati a favore dei Comuni lacustri interessati all’iniziativa, sulla base dei criteri di proporzionalità della popolazione residente e all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione.

“Con questa iniziativa, la Regione dà sostegno alle amministrazioni comunali e punta su servizi sempre più di qualità per residenti e visitatori; promuove un turismo sostenibile, valorizzando le bellezze ambientali offerte dai laghi del Lazio e, allo stesso tempo, mira ad aumentare la ricettività – anche con l’abbattimento di barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei litorali balneabili – per stimolare la crescita economica delle comunità locali.

In questo senso, ci auguriamo che tutti i comuni possano utilizzare i fondi del finanziamento 2023", spiegano gli assessori Fabrizio Ghera e Manuela Rinaldi.

