Rimane il ballottaggio nelle elezioni comunali: ma cos’è il ballottaggio?

Il sistema del ballottaggio, utilizzato in molte democrazie nel mondo, riveste un’ importanza particolare proprio nelle elezioni comunali. E’ un meccanismo per determinare una chiara maggioranza e garantire la legittimità del vincitore. Cerchiamo di conoscerlo meglio dopo che ieri, mercoledì 13 marzo, è stato ritirato un emendamento della Lega per abolire il ballottaggio nei Comuni. Inoltre il Senato ha pure respinto l’emendamento della stessa Lega che chiedeva la possibilità del terzo mandato per i presidenti di Regione.

Ma cos’è il Ballottaggio?

Il ballottaggio è un procedimento elettorale utilizzato quando nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti durante il primo turno. Nei contesti comunali, il ballottaggio viene applicato quando nessun candidato ottiene oltre il 50% dei voti. In questo caso, i due candidati con il maggior numero di voti passano al ballottaggio, dove il vincitore è determinato dalla maggioranza dei voti.

Vantaggi del Ballottaggio

Legittimità del vincitore: Il ballottaggio assicura che il candidato eletto abbia ottenuto una maggioranza chiara dei voti, aumentando la sua legittimità e rappresentatività.

Incentivo alla coalizione: I candidati devono spesso coalizzare gli elettori al di là della loro base elettorale per avere successo al ballottaggio, incoraggiando la formazione di coalizioni più ampie e inclusivi.

Maggiore pluralismo: Il sistema del ballottaggio offre agli elettori una scelta più ampia tra i candidati al ballottaggio, permettendo loro di esprimere preferenze più precise.

Riduzione del voto strategico: Poiché i votanti possono esprimere le loro vere preferenze nel primo turno, senza il timore di sprecare il loro voto, il sistema del ballottaggio riduce il voto strategico.

Critiche e Limitazioni

Costo e complessità: L’organizzazione di un ballottaggio aggiuntivo comporta costi aggiuntivi e richiede tempo, risorse e sforzi logistici.

Possibile Democrazia a due livelli: Alcuni critici sostengono che il ballottaggio potrebbe perpetuare un sistema bipartitico, limitando la rappresentanza dei partiti minori.

Rischio di astensione: Gli elettori potrebbero sentirsi meno motivati a partecipare al ballottaggio se considerano il risultato del primo turno sufficientemente rappresentativo.

Il sistema del ballottaggio garantisce la legittimità del vincitore e promuove una maggiore inclusività nel processo elettorale. Nonostante le critiche e le limitazioni, rimane uno strumento prezioso per garantire una rappresentanza più accurata e democratica nelle comunità locali.

