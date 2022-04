Risotto con asparagi selvatici e i preziosi consigli di Donna Assunta

Le notizie di guerra che in questi giorni ci arrivano ci hanno messo di fronte a una realtà che fino a un paio di mesi fa sembrava remota. Abbiamo improvvisamente capito che molti prodotti, vuoi per l’aumento dell’energia elettrica, vuoi per le minacce che arrivano di un prossimo razionamento del gas, ci portano a riscoprire per quanto possibile, l’orto urbano. Capisco non sia facile per chi non conosce le stagionalità, ma oggi esistono moltissimi tutorial che insegnano, anche a chi ne è digiuno, semplici regole per avere quantomeno un piccolo fabbisogno familiare. Chi ha dei piccoli appezzamenti di terreno potrebbe iniziare fin da ora. Questo è il periodo migliore per poter seminare, oppure interrare piantine che troverete in vendita. Chi mi conosce sa che da anni suggerisco di avere un piccolo orto, oppure anche erbe aromatiche nei vasi sui terrazzi. Le erbe aromatiche hanno una doppia funzione: quella di impreziosire i nostri piatti, ma anche quella di tenere lontani fastidiosi insetti estivi. La Casalinga DOP Donna Assunta Di Marzio

La ricetta di questa settimana parla proprio di stagionalità.

Risotto con asparagi selvatici

Ingredienti per 4 persone: 320 gr. di riso per risotti, un mazzetto di asparagi selvatici, 50 gr. di burro, uno scalogno, 70 gr. di pecorino grattugiato, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Tritate finemente lo scalogno e fatelo soffriggere dolcemente con olio extravergine di oliva, unite il riso e tostatelo per alcuni minuti. Bagnate, di tanto in tanto, con il brodo caldo e a metà cottura unite gli asparagi tritati. Dopo circa 16 minuti, spegnete il fuoco e mantecate con il burro, il pecorino, il pepe e un filino di olio. Servite caldo con pecorino in scaglie. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata