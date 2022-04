Roma, operaio muore durante lavori all’ascensore del Ministero degli Esteri

Questa mattina, 28 aprile, a Roma, verso le 8.30, un operaio è morto mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione a un ascensore del ministero degli Esteri, in piazzale della Farnesina. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il 118, che non hanno potuto fare altro però che constatare il decesso dell’uomo.

Operaio morto durante lavori al Ministero: dati in continua e drammatica crescita

Nel 2021 sono morti 1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro, di questi 695 sui luoghi di attività (+18% rispetto all’anno 2020), mentre i rimanenti ‘in itiniere’, vale a dire nel tragitto verso o dal posto di lavoro. “E va sottolineato come l’anno scorso ci sia stato il fermo di molte attività produttive per l’emergenza Covid”, ricorda l’Osservatorio Nazionale Indipendente sui Morti del Lavoro.

Sono invece 114 i morti sul lavoro nel primo bimestre del 2022, dati Inail. Le denunce di infortunio sul lavoro acquisite dall’Inail nel primo bimestre del 2022 sono state 121.994, + 47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, 114 delle quali con esito mortale (+9,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 8.080 (+3,6%).

Oggi, 28 aprile, si celebra la Giornata per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

