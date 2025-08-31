 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cucina

    Pubblicato il

    San Felice Circeo, “La Stiva Beach Club” anche a settembre punta su cucina raffinata e terrazza panoramica

    di Francesco Vergovich
    La Stiva ha una cucina leggera, che valorizza la stagionalità: pesce fresco locale, ortaggi del territorio, olio extra vergine d’oliva e vini selezionati
    Ristorante La Stiva, San Felice Circeo
    Ristorante La Stiva, San Felice Circeo

    La Stiva Beach Club, annessa al Circeo Park Hotel di San Felice Circeo (Latina), si è confermata anche questa estate come meta gourmet per chi cerca piatti di alto livello in riva al mare, con un ambiente rilassato e informale ma particolarmente curato. In una terrazza panoramica capace di accogliere affacci sul Golfo, si respirano profumi mediterranei a base di materie prime eccellenti e sostenibili, senza rinunciare a un rapporto qualità‑prezzo davvero competitivo.

    Insalata di mare

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Una terrazza affacciata sul mare: l’emozione a tavola

    Situata direttamente sul lungomare di San Felice Circeo, La Stiva occupa una posizione privilegiata davanti al Circeo Park Hotel, struttura quattro stelle con piscina, bar, spiaggia privata e 46 camere. Il Ristorante ha una sala interna con ampie vetrate scorrevoli e una incantevole terrazza panoramica, dove si pranza e si cena e offre una vista sul mare e sul promontorio del Circeo che amplifica l’esperienza gastronomica. Il Beach Club accanto, con lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, garantisce un connubio perfetto tra relax e buona cucina e un servizio di bar e ristorazione per aperitivi e pranzi proprio sulla spiaggia. Su tutto aleggia lo spirito organizzativo e la raffinata presenza di Gianluigi Superti, direttore e proprietario del Circeo Park Hotel e de La Stiva Beach Club, maestro di ospitalità.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Spaghetti alle vongole veraci

    Menù di alta qualità: semplice, stagionale, mediterraneo

    Il cuore della proposta de La Stiva è una cucina leggera, che valorizza la stagionalità e la selezione scrupolosa dei prodotti. Pesce fresco locale, ortaggi del territorio, olio extra vergine d’oliva e vini selezionati caratterizzano il menù, che punta su sapori autentici e capaci di sorprendere senza esibizioni forzate. Secondo le recensioni ufficiali e i commenti dei clienti, la coerenza tra la qualità percepita e il prezzo è uno dei punti più apprezzati, raramente riscontrabile in ristoranti di pari livello.

    Fettuccine al Peppovo, Gambero rosso, Fiori di zucca e stracciatella di Burrata

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Accoglienza attenta e prezzi competitivi

    Pur essendo parte di una struttura ricettiva sul mare, La Stiva evita i difetti comuni a certe situazioni turistiche: servizio attento, staff professionale e cortese, tempi di attesa calibrati. Le recensioni segnalano qualità superiori alla media per la fascia di prezzo, con piatti curati e valore percepito elevato. Il buffet di prima colazione dell’albergo, anch’esso lodato per la freschezza e varietà, fa capire che l’attenzione alla materia prima è una linea guida coerente.

    Frittura di mare con verdurine

    San Felice Circeo e il Parco del Circeo

    San Felice Circeo è una cittadina ricca di storia, raccontata dal promontorio omonimo che custodisce grotte preistoriche come la grotta Guattari e il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934 e oggi riserva UNESCO, pochi chilometri più a sud. Il luogo unisce natura mediterranea, spiagge dorate e paesaggi archeologici: un ambiente ideale per una pausa gourmet connessa alla scoperta del territorio.

    Pera farcita di crema e crumble al caffè e gelato alla fragola

    Cosa offre La Stiva

    E anche a settembre 2025, La Stiva promuove serate speciali, aperitivi musicali e degustazioni sul lungomare. La Stiva rappresenta oggi un modello di come un ristorante di qualità sul mare può essere contemporaneamente di alto livello e accessibile a tutti. Coerente con il target dell’albergo e in sintonia con il contesto naturale e culturale di San Felice Circeo, riesce a proporre una cucina essenziale ma molto curata, un servizio elegante ma non pomposo, e un rapporto qualità‑prezzo che non lascia sorprese spiacevoli. A chi cerca una pausa di gusto autentico, in un luogo che unisce mare, gastronomia e natura protetta, La Stiva Beach Club si offre come scelta perfetta anche per il finale di stagione estiva 2025.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Tiramisù ananas e cioccolato

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Enogastronomia Mare Ristoranti

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta