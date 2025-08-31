San Felice Circeo, “La Stiva Beach Club” anche a settembre punta su cucina raffinata e terrazza panoramica

La Stiva Beach Club, annessa al Circeo Park Hotel di San Felice Circeo (Latina), si è confermata anche questa estate come meta gourmet per chi cerca piatti di alto livello in riva al mare, con un ambiente rilassato e informale ma particolarmente curato. In una terrazza panoramica capace di accogliere affacci sul Golfo, si respirano profumi mediterranei a base di materie prime eccellenti e sostenibili, senza rinunciare a un rapporto qualità‑prezzo davvero competitivo.

Insalata di mare

Una terrazza affacciata sul mare: l’emozione a tavola

Situata direttamente sul lungomare di San Felice Circeo, La Stiva occupa una posizione privilegiata davanti al Circeo Park Hotel, struttura quattro stelle con piscina, bar, spiaggia privata e 46 camere. Il Ristorante ha una sala interna con ampie vetrate scorrevoli e una incantevole terrazza panoramica, dove si pranza e si cena e offre una vista sul mare e sul promontorio del Circeo che amplifica l'esperienza gastronomica. Il Beach Club accanto, con lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, garantisce un connubio perfetto tra relax e buona cucina e un servizio di bar e ristorazione per aperitivi e pranzi proprio sulla spiaggia. Su tutto aleggia lo spirito organizzativo e la raffinata presenza di Gianluigi Superti, direttore e proprietario del Circeo Park Hotel e de La Stiva Beach Club, maestro di ospitalità.

Spaghetti alle vongole veraci

Menù di alta qualità: semplice, stagionale, mediterraneo

Il cuore della proposta de La Stiva è una cucina leggera, che valorizza la stagionalità e la selezione scrupolosa dei prodotti. Pesce fresco locale, ortaggi del territorio, olio extra vergine d’oliva e vini selezionati caratterizzano il menù, che punta su sapori autentici e capaci di sorprendere senza esibizioni forzate. Secondo le recensioni ufficiali e i commenti dei clienti, la coerenza tra la qualità percepita e il prezzo è uno dei punti più apprezzati, raramente riscontrabile in ristoranti di pari livello.

Fettuccine al Peppovo, Gambero rosso, Fiori di zucca e stracciatella di Burrata

Accoglienza attenta e prezzi competitivi

Pur essendo parte di una struttura ricettiva sul mare, La Stiva evita i difetti comuni a certe situazioni turistiche: servizio attento, staff professionale e cortese, tempi di attesa calibrati. Le recensioni segnalano qualità superiori alla media per la fascia di prezzo, con piatti curati e valore percepito elevato. Il buffet di prima colazione dell’albergo, anch’esso lodato per la freschezza e varietà, fa capire che l’attenzione alla materia prima è una linea guida coerente.

Frittura di mare con verdurine

San Felice Circeo e il Parco del Circeo

San Felice Circeo è una cittadina ricca di storia, raccontata dal promontorio omonimo che custodisce grotte preistoriche come la grotta Guattari e il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934 e oggi riserva UNESCO, pochi chilometri più a sud. Il luogo unisce natura mediterranea, spiagge dorate e paesaggi archeologici: un ambiente ideale per una pausa gourmet connessa alla scoperta del territorio.

Pera farcita di crema e crumble al caffè e gelato alla fragola

Cosa offre La Stiva

E anche a settembre 2025, La Stiva promuove serate speciali, aperitivi musicali e degustazioni sul lungomare. La Stiva rappresenta oggi un modello di come un ristorante di qualità sul mare può essere contemporaneamente di alto livello e accessibile a tutti. Coerente con il target dell'albergo e in sintonia con il contesto naturale e culturale di San Felice Circeo, riesce a proporre una cucina essenziale ma molto curata, un servizio elegante ma non pomposo, e un rapporto qualità‑prezzo che non lascia sorprese spiacevoli. A chi cerca una pausa di gusto autentico, in un luogo che unisce mare, gastronomia e natura protetta, La Stiva Beach Club si offre come scelta perfetta anche per il finale di stagione estiva 2025.

Tiramisù ananas e cioccolato

© Riproduzione riservata