Sanremo 2024, Amadeus e l’invito ai trattori: “Porte aperte, non torno indietro”

(Adnkronos) – "Io ieri ho aperto le porte ai trattori" sul palco di Sanremo 2024 "e non torno indietro. Non c'è nessuna marcia indietro da parte mia, se ci sarà una candidatura la valuterò". Amadeus chiarisce in conferenza stampa la sua posizione sulla vertenza trattori e sulla possibilità di ospitare la protesta degli agricoltori sul palco dell'Ariston, dopo il comunicato della Rai che ieri sera sottolineava "nessun contatto" con la variegata galassia dei manifestanti. "L'argomento trattori è venuto fuori ieri in conferenza stampa. Qualcuno mi ha chiesto se ero pronto ad accogliere la protesta e io ho detto che per me le porte sono aperte. Il problema è serio e coinvolge tutta Europa. Io non ho avuto contatti diretti con nessuno. Se qualcuno è intenzionato contatterà la Rai che me lo farà sapere e valuteremo quindi chi sarà la persona che eventualmente potrà parlare", ha aggiunto Amadeus.

