Scuole aperte oltre l’orario ordinario per contrastare la povertà educativa

“Domani a Roma accade qualcosa di importante: per la prima volta Comuni, scuole, comunità educanti si incontrano per affrontare una delle questioni più importanti del nostro tempo, la povertà educativa, e per promuovere uno strumento potentissimo per contrastarla, vale a dire le scuole aperte oltre l’orario curricolare.

A partire dalle nostre specifiche esperienze territoriali abbiamo avvertito l'esigenza di portare su scala nazionale un dibattito attualissimo e di dare spinta e forza alle scuole come poli di comunità sul territorio grazie alla partecipazione dei genitori, degli studenti, delle associazioni e al supporto organizzativo ed economico delle amministrazioni comunali.

Le scuole aperte oltre l’orario ordinario si sono dimostrate straordinari luoghi di incontro, capaci di ritessere i fili sociali e costruire comunità e di promuovere uguaglianza. Partiamo da qui, quindi, per valorizzarne la forza e parlare al paese e al governo nazionale.

Questo infatti vuole essere il primo step di un cammino da fare insieme per moltiplicare le migliori pratiche, diffonderle su tutto il territorio nazionale con un meccanismo di scambio di esperienza e supporto reciproco tra comuni, ma anche per porre al Governo nazionale l’esigenza di supportare queste esperienze“.

A dichiararlo è Claudia Pratelli Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

