Segni – Colleferro, banda di malviventi tiene in ostaggio famiglia nella loro villa

Aggiornamento sui fatti e rettifica su alcuni punti, ore 8,45. I cinque banditi con il volto coperto e accento dell’Est nella serata di mercoledì 2 dicembre sono entrati in una proprietà privata e si sono avvicinati alla porta finestra della cucina. Hanno tentato di entrare aprendo la porta finestra della cucina con un paletto di cemento. La famiglia dei proprietari era a tavola. 4 persone stavano cenando, i genitori e le 2 figlie. Il cognato della proprietaria, vicino di casa, avverte rumori anomali e va a vedere cosa succede. Uno dei banditi lo blocca e lo minaccia premendogli una pistola al collo. Parte un colpo che passa attraverso la porta finestra e si conficca all’interno della cucina. Nessuno è stato ferito e non è stato rubato nulla. I banditi non sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione e non c’è stato alcun ostaggio. Tutto è avvenuto fuori casa, nei pressi della porta cucina della villa. Nessun conflitto a fuoco. La proprietaria ha esploso 2 colpi in aria quando i malviventi erano già in fuga.

Non risulta che i malviventi indossassero giubbetti antiproiettile. Dopo il colpo d'arma da fuoco sono fuggiti.

Due pattuglie dei carabinieri arrivate sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso e fatto partire le indagini.

Tentativo di furto in villa tra Segni e Colleferro

Tentativo di furto in villa tra Segni e Colleferro

Segni – Colleferro. Un colpo andato a male, secondo quanto riporta il Messaggero, quello ai danni di una famiglia a Segni. Precisamente in via Torrita, strada sita nel territorio di Segni ma più vicina al centro di Colleferro. Nella serata di mercoledì 2 dicembre un gruppo di 5 banditi riusciva a entrare in una villa e a prendere in ostaggio un'intera famiglia. Sembra che il padrone di casa ad un certo punto sia riuscito a recuperare una pistola, che deteneva regolarmente a casa e abbia provato a difendersi. Ne è nata una sparatoria che fortunatamente non ha fatto danni. Nessuno è rimasto ferito. I banditi evidentemente sorpresi della reazione del padrone di casa hanno preferito la fuga. A quanto sembra i malviventi erano attrezzati con giubbetti antiproiettile, è probabile che sapessero dell'esistenza di un'arma a casa della vittima. I carabinieri di Colleferro stanno seguendo la vicenda e aggiorneremo la notizia appena arriveranno novità.

