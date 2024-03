Svezia nella Nato, via libera definitivo

(Adnkronos) – La Svezia entra oggi ufficialmente a far parte della Nato, diventando così il 32esimo membro della Alleanza Atlantica. Come spiegato stamane dalla Casa Bianca in una nota, ''l'adesione svedese alla Nato renderà gli Stati Uniti e tutti i nostri alleati più sicuri''. ''Il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg mi ha appena informato che tutti gli stati membri della Nato hanno accettato il nostro protocollo di adesione e ha invitato la Svezia ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. La Svezia diventerà presto il 32esimo membro della Nato'', il tweet del primo ministro svedese Ulf Kristersson. Il quotidiano svedese The Local ha spiegato che il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijarto, è volato negli Stati Uniti per consegnare alla Svezia i documenti necessari per la ratifica. Anche il primo ministro svedese e il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom sono a Washington da ieri. Lunedì 11 marzo è prevista la cerimonia dell'innalzamento della bandiera svedese presso la sede della Nato a Bruxelles. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata