Tortellini con cipolla e piselli e come conservare le ortensie

Sapete che le ortensie si conservano per anni se le raccogliete quando sono perfette, completamente fiorite, ma ancora fresche. Privatele di tutte le foglie e disponetele 8 in un vaso alto, senza acqua e lontane dal sole. Essiccheranno a poco a poco, mantenendo inalterata la loro bellezza. Per tenerle pulite basterà un soffio lieve con l’asciugacapelli, di tanto in tanto. E a tavola?

Tortellini con cipolla e piselli

Ingredienti per 4 persone: 320 gr. di Tortellini, una cipolla di Tropea, 200 gr. di piselli, 100 millilitri di brodo vegetale, burro, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Affettate la cipolla finemente e fatela appassire in padella con un filo d’olio, badando che non prenda colore. Versate i piselli, fateli insaporire per un paio di minuti, quindi versate il brodo vegetale, regolate di sale, pepate e cuocete a fiamma bassa per 15 minuti circa. Se il fondo si asciuga, allungatelo con dell’altro brodo. Intanto cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Aggiungete nella padella un mestolo di acqua di cottura della pasta, una noce di burro e versate i tortellini ben scolati. Saltate a fiamma vivace per un paio di minuti, spegnete e servite completando con una manciata di Parmigiano (a piacere). Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.