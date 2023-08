Tradimenti estivi: è accettabile farsi le vacanze da single una settimana all’anno?

Un modello culturale che i ragazzi apprendono dai genitori e dalle storie raccontate sui mass media. L’estate è la stagione delle massime libertà che poi si pagano in inverno. La stampa usa la trasgressione per indicare ciò che non andrebbe fatto, ma tutti fanno. Che società stiamo lasciando ai figli?

Vacanze, sole, mare libertà. Agosto moglie mia non ti conosco! Ogni estate è sinonimo di libertà, opportunità, avventure. Sia che siamo liberi, sia che siamo fidanzati o sposati. È un classico del periodo di vacanza. Così non dovrebbe fare scalpore la notizia della 34enne Geordie, scozzese di Glasgow che ha dichiarato con disarmante sincerità che “Ormai nel mio gruppo di amici sono famosa per questo vizietto, quando mi trovo all’estero per me tutto diventa più semplice. Sapere che il mio fidanzato è lontano e che non verrà a scoprire il tradimento mi fa sentire libera. Saranno le tentazioni, l’alcol o la consapevolezza che nessuno lo scoprirà mai ma quando sono in vacanza tradisco. Sempre.” Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tradimenti: ha un segreto e lo svela al Mirror?

Le sue dichiarazioni le ha rilasciate al quotidiano britannico Mirror a ferragosto. Ora se in qualche parte di Glasgow, tutte le coppie in cui c’è una fidanzata di nome Geordie di 34 anni saranno in crisi, questo non lo possiamo sapere, anche perché siamo un po’ scettici al riguardo su certe confessioni estive. Sembrano un po’ come le leggende metropolitane. Storie inventate su modelli di comportamento conosciuti e temuti dai più, inventate ad arte per vendere copie di giornali o per avere più links sull’on line. Uomini e donne tradiscono da sempre, da quando esiste l’umanità. Tradire fa parte dell’essere umano. Magari agli albori della civiltà non era neanche considerato tradimento avere più relazioni sessuali o sentimentali con altri partner, forse non c’era neanche il concetto di partner.

Solo in seguito allo stabilire di regole di comportamento sociale collettivo, leggermente o molto diverse in ciascuna cultura, s’è cominciato a parlare di tradimento. Tradimento c’è se esiste una relazione amicale, affettuosa, d’amore. Se entrambe investiamo i nostri sentimenti in qualcuno, nella nostra vicenda affettiva e uno dei due rompe il patto non scritto di fedeltà, di reciproca fiducia, allora si comincia a profilare il tradimento. Nessuno può ferirti di più di chi ti ama, o dice di amarti. Così è. Il tradimento vero è quello della persona su cui hai investito di più la tua libido, parte di te stesso.

Mostrarsi liberi sessualmente non è accettato sui social

La ragazza Geordie ha tutto il diritto, nel 2023, di farsi le vacanze da sola. In Grecia o dove le dia più soddisfazione e avere tutte le esperienze sessuali, affettive o amicale che le aggradano. Mi viene da chiedere perché limitarsi a farlo solo in quelle poche settimane di vacanza e non avere lo stesso comportamento per i dodici mesi dell’anno?

Qualcuno lo fa. Certamente le verrebbe a mancare il sostegno della parte sociale cui fa riferimento, quegli amici di cui parla e che sanno del suo trasgredire. Ma finché resta un trasgredire, a danno di un fidanzato credulone o magari d’accordo, non lo possiamo sapere, passi. Ma se diventa lo stile di vita quotidiano allora si scatenano le orde degli odiatori su Facebook e si passa alle offese e alle minacce. Come se della vita sessuale di Geordie interessasse qualcosa ai frequentatori dei social. Interessa loro in quanto vedono nel comportamento della ragazza una minaccia alla loro tranquillità, alla loro vita di coppia.

Oggi Facebook è la nuova piazza medievale, dove si espone alla “berlina” chi si comporta al di fuori dei parametri ufficiali. Tutti gli ipocriti e i sepolcri imbiancati si sfogano per ricoprire di contumelie e minacce orribili chi osa mostrarsi con le proprie debolezze, che sono quelle di tutti.

Ho deciso di tradire ma dopo sposata non lo farò più

Però lei si è sempre comportata senza inibizioni sessuali e continuerà a farlo fino a un momento preciso della sua vita. Dice Geordie che “Tutto è iniziato quando avevo 20 anni e mi trovavo in Grecia con le mie amiche. Abbiamo stretto amicizia con un gruppo di ragazzi italiani e qualcosa è scattato con uno di loro. Mentre gli altri andavano al mare, io e lui restavamo in camera: è stato molto intenso e a volte ci penso ancora, nonostante il mio primo fidanzato mi stesse aspettando a casa. Da quel momento mi è capitato sempre. E quando accade mi sento libera. Poi torno a casa e tutto viene archiviato.

Non mi azzarderei mai di tradire il mio ragazzo a casa, ma in vacanza tutto è diverso. Adesso sto insieme a un uomo da quasi 4 anni e all’estero mi è già capitato di tradirlo, ma mi sono promessa che una volta sposata non lo farò più. So che se dovesse scoprirlo mi lascerebbe e ci starebbe malissimo. Ma è quasi impossibile che accada: una volta sull’aereo cancello le chat e tutto quello che potrebbe ricondurre al tradimento e torno a casa con la voglia di riprendere la mia vita normale”.

Sempre il traditore prova piacere per la paura di essere scoperto

Normale. Cos’è la vita normale? Avere una famiglia, un marito, dei figli. Essere fedeli. Andare a messa la domenica. Non dire parolacce, comportarsi onestamente, non TRADIRE. Questo è normale? Questa condizione è la più rassicurante per un essere umano. Però alla lunga stanca. C’è bisogno di un brivido, di provare le farfalle che volano nello stomaco, di sentirsi vivi e piacenti, apprezzati, desiderati, anche al di fuori della relazione rassicurante. Il massimo del rassicurante allora diventa avere tutto. La famiglia rifugio, la famiglia solida e l’avventura momentanea.

Georgie ora la riserva alla settimana in vacanza ma dice che dopo sposata non ci penserà più. Tutti noi, meno lei, sappiamo che non sarà così. Quel piacere di tradire, fatto più per sentirsi viva lei che per danneggiare il compagno, il quale non deve sapere, non deve avere sospetti, non deve star male, serve per poter stabilire i suoi confini individuali, la sua personalità. Allora non lo vai a dire al Mirror, penso io.

Sempre che sia vero che esista Geordie di 34 anni di Glasgow e che abbia commesso questo errore di percorso. Ma potrebbe essere vero che l’abbia fatto. Perché? Perché sempre il traditore gode della paura di essere scoperto. Ha l’ansia di scaricare sull’altro, sul compagno, il peso di quel senso di colpa che pure gli dà tanta adrenalina, la fa sentire viva e in piena forma. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

È accettabile farsi le proprie vacanze da soli una settimana all’anno?

In definitiva non è vero il detto che “Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas…” In questo caso la città del Nevada è per antonomasia il luogo della perdizione più profonda: gioco d’azzardo e prostituzione, massima libertà dei comportamenti. La città dei balocchi di Pinocchio, che pure diceva bugie. Ma già dire che sono stata a Las Vegas significa che ho tradito. Ci sono andata apposta. Ora la vacanza da sola, sull’isola greca ad agosto, è come andare a Las Vegas!

Qualsiasi fidanzato o marito non se la berrebbe. Tranne quello di Geordie forse, se esiste. Vale allora il principio che una settimana all’anno siamo “liberi tutti” e ognuno va a farsi la propria vacanza con chi gli pare e come gli pare. E dimentichiamoci la fedeltà, la coppia, il matrimonio. Per una settimana. Così, sempre dalla Gran Bretagna, terra di puritani e peccatori, nel senso che non si può essere che le due cose insieme, per definizione, arriva l’altra notizia negli stessi giorni di ferragosto. Che sia studiata anche questa?

Altri hanno risolto il dilemma con la “coppia aperta”

Zoe Grey, di 31 anni, e il suo compagno Matt, di 36 anni, vivono insieme ai loro quattro figli nella contea di Cambridgeshire. Questa volta ci sono nomi cognomi e indirizzo. Coppia e famiglia più normale che non si poteva. Normale era anche la sensazione di Matt che lei prima o poi l’avrebbe tradito. Lui è un ex soldato e ogni volta che partiva per le missioni le corna delle sue fidanzate erano assicurate. Matt non è come il fidanzato di Geordie e non lascia fare.

Gioca d’anticipo e decide di fare un bel discorso a Zoe. Arriva a dirle che avrebbe potuto tradirlo con altri uomini, a patto che gli raccontasse tutto. Mantenere il controllo sulla partner anche a scapito che vada con altri. È un modo razionale per non sentirsi del tutto tradito, come se il suo consenso alla relazione extraconiugale la rendesse accettabile e inglobabile nella vita di coppia.

Se so che mi tradisci col mio consenso in fondo non mi tradisci

Da quel giorno entrambi hanno una vita sessuale attiva con altri partner e anche sotto alle loro lenzuola le cose sono migliorate molto. Tra loro è nata un’intesa perfetta e, stando a quanto dichiarato da entrambi al solito Mirror, ma guarda che casualità, la loro relazione è molto più sana. Così Matt ha potuto dichiarare che “Dormire con altre persone ha eliminato tutte le ansie e le paure legate a un possibile tradimento. Viviamo una relazione completamente diversa da quelle che abbiamo vissuto in precedenza, ma non siamo mai stati così felici prima d’ora. Tra noi, sembra assurdo, ma la fiducia è alle stelle e la nostra connessione è così forte che la nostra relazione è diventata molto più solida”.

I due hanno rivelato di partecipare a eventi di scambisti, sempre insieme e questo li ha uniti molto. “Non andiamo mai via separatamente con altri partner, torniamo sempre a casa insieme e ci raccontiamo tutto. Finalmente siamo aperti e onesti al 100% l’uno con l’altra e questo ci ha avvicinati molto. Stiamo vivendo una relazione straordinaria, fondata sulla comunicazione. Ed è una cosa che consigliamo a tutti, perché solo così uno può aprirsi del tutto con il proprio compagno, mostrando realmente la sua natura”.

Si confonde Amore con Possesso. L’ amore non si può tradire. Il possesso sì

Ovviamente i soliti social bacchettoni e ipocriti si sono scagliati contro i due coniugi come fanno i detrattori di Belen e Stefano De Martino, la coppia più trasgressiva del nostro panorama gossipparo. Quasi non si contano più le volte che lui ha tradito lei e che lei ha tradito lui, facendo anche figli con altri. Neanche loro ci si raccapezzano più. Solo che hanno scelto il modello che piacerebbe al Mirror, lo faccio e lo dico e mi faccio fotografare e rilascio interviste e non quello di Matt e Zoe. Lo facciamo e ce lo diciamo tra noi due. In definitiva è evidente che due adulti fanno della lor vita sessuale e affettiva quel che pare loro e a noi non ce ne dovrebbe fregare nulla.

Resta solo un piccolo dubbio. Non è che tutta questa gente scambia l’Amore col Possesso? Non sarà che se ami davvero qualcuno lo lasci libero e se l’altro pure ti ama non potrà avere interesse che per te, anche se andasse in tutte le Las Vegas del mondo? E inoltre. Che esperienza è per i 4 figli di Matt e Zoe questa? Quale tipo di società si chiede di costruire a questi figli? Quella del “liberi tutti” basta che ce lo diciamo? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Una volta c’era il valore della coerenza, del mantenere la parola data, della fiducia, del rispetto reciproco. Siamo sicuri che questi valori che vorrebbe insegnare la Chiesa, qualsiasi chiesa, la Scuola, la Stampa (Mirror compreso), la Televisione, la Letteratura, siano recepiti dalle nuove generazioni così come vengono loro trasmessi o l’esperienza genitoriale sarà per loro più formativa? Pensiamoci prima di partire per le vacanze… da soli.

© Riproduzione riservata