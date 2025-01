Trenitalia attiva l’orario ferroviario per non vedenti

Ragazza non vedente su un percorso tattile (D'Ascenzi) in stazione

Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha realizzato una collaborazione commerciale con la Società Guido Ausili per mettere a disposizione una modalità di consultazione dell’orario ferroviario su personal computer, concepita per persone prive della vista, totalmente o parzialmente, o comunque con impedimento alla lettura dello schermo, per mezzo di un programma multifunzione.

Il programma GuidoAusili consente l’uso del personal computer in autonomia anche a persone disabili poco esperte, per mezzo di una interfaccia semplificata che non richiede la conoscenza di comandi specifici appositamente dedicati, e alla portata anche di coloro che hanno una scarsa dimestichezza con l’uso della tastiera.

Il programma GuidoAusili gestisce autonomamente i sintetizzatori di voce e i display Braille in possesso dell’utente, senza la necessità di fare uso di programmi screen reader.

All’interno delle funzionalità, l’utente si muove attraverso alcuni menù, in cui si può semplicemente scegliere tra le diverse possibilità che vengono proposte, una iniziativa che intende ampliare l’accessibilità alla vendita dei collegamenti delle Frecce .

Quindi con l’impiego di pochi tasti l’utente è in condizioni di muoversi autonomamente nel programma.

Grazie a questa partnership, con il programma GuidoAusili si rende facilmente possibile cercare un treno Frecciarossa, o una combinazione di più treni, adatto per un viaggio da una certa origine a una certa destinazione, in un giorno desiderato.

Dopo avere individuato la soluzione di viaggio più adatta, il programma consente di generare alcuni testi riassuntivi con istruzioni per il viaggio, che potranno essere salvati oppure stampati, per essere consultati o dal viaggiatore stesso oppure da eventuali persone che lo accompagnano.

