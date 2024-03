Turismo, La Spina (Unpli): “Oltre 20mila eventi organizzati da Pro Loco, qualità primo obiettivo”

(Adnkronos) – “Lavoriamo cercando di portare il meglio della nostra produzione locale. Oggi ci sarà una sfilata di realtà locali e paesi, ma anche di prodotti che rappresentano il meglio delle nostre produzioni in questi anni. Le Pro Loco organizzano più di 20mila eventi in tutta Italia. Vogliamo portare il messaggio che la qualità deve essere sempre il nostro primo obiettivo”. Lo ha detto Antonio La Spina, presidente dell’Unpli, alla cerimonia di consegna del marchio “Sagra di Qualità”, promosso dall’Unione nazionale Pro Loco d’Italia, che si è tenuta oggi presso la Sala Koch del Senato. “I nostri marchi vanno a un prodotto tipico locale che va valorizzato, attraverso il nostro evento, e lo facciamo anche mettendo insieme i produttori che sono parte integrante delle nostre produzioni. La sagra non rappresenta il sindaco o la Pro Loco, ma tutta la comunità", ha aggiunto La Spina. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

