A Casaprota (Ri) la Sagra della Bruschetta, 25 e 26 gennaio 2025

Quando l’olio si sposa con il pane e la festa esplode! Tutto pronto per la 62ª edizione della Sagra della Bruschetta di Casaprota, il più gustoso e profumato appuntamento dell’inverno sabino, che per l’edizione 2025 regala una gran sorpresa: stand con prodotti senza glutine!

Olio extravergine d’oliva

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, le vie di Casaprota si trasformeranno in un paradiso per gli amanti della buona tavola, celebrando la regina incontrastata delle tradizioni locali: la bruschetta con olio extravergine d’oliva.

E’ lui la vera celebrità… riconosciuto per la sua qualità superiore, sarà protagonista assoluto dell’evento. Spremuto dalle olive raccolte nei secolari uliveti della zona, questo nettare dorato farà la sua comparsa su croccanti fette di pane casereccio, abbrustolite sulla brace e condite con un pizzico di sale e, per i più avventurosi, un tocco d’aglio. Semplice, autentica, irresistibile: la bruschetta qui non è solo un piatto, ma un’esperienza sensoriale che racconta il territorio.

Mercatini e Musica dal vivo

La sagra non è solo gusto, ma anche divertimento. Il weekend sarà animato da spettacoli folkloristici, musica dal vivo e mercatini dell’artigianato, dove sarà possibile trovare prodotti locali e creazioni uniche. Tra una bruschetta e l’altra, non mancheranno le visite guidate al frantoio, per scoprire i segreti della produzione dell’olio.

Piatti tipici della cucina sabina

Accanto alla bruschetta, ci sarà un tripudio di piatti tipici della cucina sabina e non solo: salsicce, sagne di Scandriglia, pizzola di Morro Reatino, zuppa di farro e tartufo, cannoli siciliani e arance. Il tutto accompagnato da vini locali e birre, perché in Sabina si sa, il buon cibo deve essere onorato con un buon bicchiere. Non mancherà il vin brûlé.

Un’esperienza che scalda il cuore, questa è Sagra della Bruschetta di Casaprota, ha il potere di scaldare cuore e stomaco. È un’occasione unica per vivere la genuinità della campagna sabina, incontrare persone accoglienti e scoprire un borgo che sembra uscito da un quadro.

La Sagra della Bruschetta si svolgerà nel centro storico di Casaprota, a soli 60 chilometri da Roma. L’ingresso è libero, e l’area è attrezzata con parcheggi e servizi navetta per facilitare l’accesso ai visitatori.

Vi aspettiamo per brindare insieme all’olio nuovo e alle tradizioni che fanno grande la nostra terra. A Casaprota, la bruschetta non è solo un piatto, ma un motivo per sorridere e stare insieme. Perché, diciamocelo: c’è qualcosa di più soddisfacente di una fetta di pane che scricchiola sotto i denti?

Casaprota offre esperienze uniche per gli amanti della natura. I sentieri che si snodano nelle campagne circostanti sono ideali per passeggiate e trekking, offrendo panorami che spaziano dagli uliveti alle valli sottostanti. La porta di accesso al paese, di età rinascimentale, mostra gli alloggiamenti in pietra per i cardini del portone e la copertura interna con una volta a botte; e l’antico palazzo signorile – oggi Filippi – che si erge nella parte più alta dell’abitato, presenta una facciata essenziale nella quale si aprono finestre cinquecentesche, sulla quale si staglia una torre circolare.

Di epoca romana sono le prime tracce e i primi insediamenti presenti nel territorio, dove i reperti delle ville e le iscrizioni sono sparse un po’ ovunque: per chi vuole dedicarsi alle escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, tracce del passato testimoniate da rovine romane e medievali saranno l’ambientazione di tanti suggestivi itinerari.

Programma

SABATO 25 GENNAIO

ore 10.00 Passeggiate a cavallo all’interno della Tenuta e dimostrazioni equestri presso LA TENUTA

ore 13.00 PRANZO IN PIAZZA

ore 15.00 Apertura MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO TIPICO (anteprima)

ore 17.00 Apertura Rassegna d’Arte Contemporanea Solidale “Artisti della Solidarietà” a cura di Gianni Turina (Sala Conferenze)

ore 17.30 “Cin Cin” DEGUSTAZIONE VINI (Teatro Fausto Tozzi)

ore 18.00 Esibizione del Gruppo Folk “NORKALIS” – Orune (Nuoro) con la partecipazione del tenore Santa Lulla e del M° Gianpaolo Piredda DEGUSTAZIONE DI CANNOLI SICILIANI E ARANCE a cura della Pro Loco di Ribera, Agrigento

ore 19.00 DEGUSTAZIONE DI SAGNE SCANDRIGLIESI a cura della Pro Loco di Scandriglia DEGUSTAZIONE DI BRUSCHETTA E SALSICCE con l’Olio Extra Vergine di Oliva della Sabina VIN BRULÉ

ore 21.00 SPETTACOLO MUSICALE GROOVE UP Offerto dal Comitato San Michele 2024

DOMENICA 26 GENNAIO

ore 09.00 Passeggiata tra gli ulivi secolari di Casaprota. Info e prenotazioni: Sasha, 389.5791353

ore 10.00 Apertura MOSTRE e MOSTRA MERCATO

ore 11.00 Visita alla TORRE DI PALAZZO FILIPPI e ANTICA MOLA ALFIO MARRI DEGUSTAZIONE DI BRUSCHETTA E BIRRE ARTIGIANALI (Piazza Mazzini)

Esibizione Banda Musicale “CITTÀ DI CASPERIA” (Rieti) M° Giuseppe De Simoni ore 11.30 Esibizione del Gruppo Folk “NORKALIS” – Orune (Nuoro) con la partecipazione del tenore Santa Lulla e del M° Gianpaolo Piredda

ore 12.00 DEGUSTAZIONE DI BRUSCHETTA con l’Olio Extra Vergine di Oliva della Sabina

DEGUSTAZIONE DI ZUPPA DI FARRO, TARTUFO E OLIO EXTRAVERGINE

DEGUSTAZIONE FREGNACCE ALLA SABINESE E SALSICCE – ore 13.00 Esibizione “STREET BAND SMILF” ore 14.30 DEGUSTAZIONE DELLA PIZZOLA DI MORRO REATINO a cura della Pro-Loco di Morro Reatino

DEGUSTAZIONE DI CANNOLI SICILIANI E ARANCE a cura della Pro Loco di Ribera, Agrigento

ore 15.00 Spettacolo musicale con l’Orchestra MARY E I POPPINS Durante le giornate:

– La cantina del contadino – Mostra oggetti d’altri tempi

– Stand prodotti tipici siciliani e sardi

– La banca del libro a cura del Gruppo Lettura Casaprota

– Visita alla chiesa di S. Domenico – Casaprota in miniatura

