A1. Incidente tra Ferentino e Anagni, auto si schianta contro camion: morta una 21enne, code di 5 km

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di martedì 16 aprile 2024 sull’autostrada A1 Milano – Napoli, all’altezza del Km 617, tra Anagni e Ferentino, in provincia di Frosinone. Una automobile Peugeot 107, guidata da una donna accompagnata dalla figlia 21enne, mentre procedeva nei pressi del casello di Ferentino (Fr), per ragioni ancora da chiarire, ha urtato un mezzo pesante che la precedeva: la collisione è stata terribile, purtroppo è stato vano ogni soccorso alla giovane passeggera che ha perso la vita. La ragazza viaggiava sull’auto alla cui guida vi era la madre, entrambe di Roma.

Sul posto è atterrata una eliambulanza del 118 e sono in corso le operazioni di rilevamento di tutti i dati fondamentali per l’esatta ricostruzione del sinistro stradale, la sua causa, dinamica, il comportamento delle persone coinvolte nell’evento e, di conseguenza, le responsabilità, rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia stradale di Frosinone, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e al personale di società Autostrade.

Suggerimenti di Autostrade per l’Italia

Il tratto di Autostrada tra i caselli di Ferentino e Anagni è stato chiuso, e il traffico è stato deviato sulla Casilina e sulla Morolense fino ad Anagni; per chi proviene da Sud viene consigliata l’uscita a Frosinone in quanto, al momento, si registra una coda di circa 5 chilometri.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Anagni in direzione Roma ci sono 5 km di coda per un incidente risolto all’altezza del km 617 mentre verso Napoli 2 km di coda per traffico congestionato. In alternativa chi è diretto verso Roma può uscire a Frosinone, percorrere la SS6 Via Casilina e rientrare in A1 ad Anagni. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane vittima viaggiava a bordo dell’autovettura guidata dalla madre che, per ragioni ancora ignote, ha tamponato un mezzo pesante che la precedeva. La donna al volante, sotto choc per l’accaduto, è stata trasportata al più vicino ospedale per controlli sanitari e assistenza psicologica.