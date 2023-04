A1 Milano-Napoli, chiusure notturne uscite stazioni di Colleferro e Anagni

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire i lavori di manutenzione dei pali di illuminazione, in orario notturno, l’uscita di Colleferro (km 592.9 direzione Milano) sarà chiusa dalle ore 22:00 alle ore 3:00 dal giorno 3 al giorno 4 aprile, provenendo da Napoli. L’uscita consigliata provenendo da Napoli è Valmontone (Rm).

Uscita stazione di Colleferro (Rm)

L’uscita della stazione di Colleferro (direzione Napoli) rimarrà chiusa nuovamente, sempre per lavori, dalle ore 1:00 alle ore 5:00 del 4 aprile, per il traffico proveniente da Roma. L’uscita consigliata provenendo da Roma è Valmontone (Rm).

Uscita stazione di Anagni (Fr)

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutezione dei pali di illuminazione, dalle ore 1:00 alle ore 5:00 di mercoledì 5 aprile sarà chiusa l’uscita della stazione di Anagni (km 603.9 direzione Napoli) per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro (Rm).

