A1, stazione di Colleferro chiusa per una notte

Sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione della fune di guardia (protegge i conduttori dai fulmini) di un elettrodotto, dalle 22 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 aprile 2023, sarà chiusa la stazione di Colleferro (al Km 592.9), in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone (Rm). (Com/Red/ Dire)

© Riproduzione riservata