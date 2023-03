Acqua, Palermo (Acea): “Roma ha tassi di dispersione sotto la media italiana”

Giornata Mondiale dell’acqua, sprechi e strategie di risparmio.

In termini di dispersione delle reti idriche Roma, a oggi “ha dei tassi di perdita, anche su Latina, molto più bassi rispetto alla media italiana. Spesso si dice a Roma che l’acqua si perde, ma Acea ha investito per tanti anni sulla rete e ora si vedono dei risultati”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, nel corso dell’evento “Aquae” in occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua 2023, a Roma.

Roma, tassi di perdita idrica sotto alle altre città

“Abbiamo iniziato un progetto di ampliamento sul più grosso acquedotto che porta circa il 70 per cento dell’acqua su Roma, e questi investimenti stanno portando i loro frutti” ha aggiunto. Spesso non si considera che la gestione dell’acqua è un settore industriale. Ci sono statistiche che dicono che circa il 50 per cento delle persone non si rendono conto che dietro l’acqua c’è un’industria, e non è un dato banale”.

“Le grandi differenze rispetto all’Europa testimoniano che ci sono due problemi: uno è il livello degli investimenti, che è la metà rispetto al resto d’Europa, e i costi. Oggi l’Italia consuma tanta acqua per singolo individuo, circa il 50 per cento in più rispetto a tanti altri Paesi, e questo è frutto in parte di un livello di tariffe che non è così alto. È un tema delicato, ma che deve portare a riflettere. Se si vuole investire sul Paese, c’è necessità di un piano importante, e il governo si sta muovendo su questo, così come lo abbiamo fatto anche noi a Roma”, ha concluso Palermo.

