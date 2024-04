Meteo 1 Maggio, cosa aspettarsi a Roma e nel Lazio: controlla prima di programmare la giornata

In arrivo le previsioni meteo del 1 maggio a Roma: scopriamo se visitatori e cittadini saranno costretti a tirar fuori l’ombrello.

Gli esperti di meteorologia ripetono sempre che le previsioni non possono essere realmente attendibili se non 48 -72 ore prima, ma ormai ci siamo: mercoledì è vicino ed è arrivato il momento di sapere che cosa ci aspetta.

Sono in tanti ad aver programmato una passeggiata per le splendide vie di Roma, ma solo se il tempo sarà clemente turisti, cittadini romani e visitatori potranno godere a pieno della Festa dei Lavoratori: ecco come sarà il cielo sulla capitale.

Le previsioni meteo del 1 maggio a Roma forse lasceranno alcuni con l’amaro in bocca. Vediamo subito se potremo sfoggiare gli occhiali da sole e rilassarci con i primi tepori primaverili, o se invece le perturbazioni dei giorni scorsi continueranno a dar luogo a rovesci e temporali.

1 maggio a Roma, le previsioni meteo attendibili

Sta per arrivare la festività più attesa dell’anno, quella che chi lavora aspetta di più per poter celebrare la ricorrenza dedicata a tutti i lavoratori. Stiamo parlando, chiaramente, del 1 Maggio. La data in cui ricorre la Festa dei lavoratori è un giorno rosso sul calendario, istituto per la prima volta a Parigi nel 1889 dai rappresentanti dei partiti socialisti e laburisti europei, nel corso del congresso della Seconda Internazionale socialista.

La città d’Italia che più di ogni altra è emblema della Festa del 1 maggio è Roma. La capitale accoglie da sempre il grande concerto all’aperto, evento a cui assistono milioni di persone ogni anno. Ma come sarà il tempo, si riuscirà a godere di qualche raggio di sole, oppure romani e visitatori saranno costretti a tirare fuori impermeabili e ombrelli? Scopriamo le previsioni per il 1 maggio a Roma.

Come sarà il cielo sulla capitale durante la Festa dei lavoratori

Sulla capitale si attende un tempo variabile, con temperature fresche che a qualcuno ricorderanno più l’autunno che la bella stagione in arrivo. Le massime si attesteranno tra i 17 e i 20°C e i venti saranno moderati e soffieranno in direzione variabile.

A quanto pare, il meteo del 1 maggio a Roma non sarà del tutto soleggiato, ma non sarà nemmeno una giornata da trascorrere chiusi in casa, a osservare la pioggia battere sulle finestre. Il cielo prometterà rovesci e schiarite e sarà caratterizzato da una forte instabilità. Le piogge più consistenti però si concentreranno nelle prime ore del mattino, lasciando poi spazio al tanto agognato sole.