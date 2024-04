Elezioni europee: Artena con Abbruzzese tenta il bis votando la persona

Il gruppo fondato da Fiorentini e Spaziani, nato un anno fa ad Artena per sostenere la campagna elettorale di Enrico Cavallari è di nuovo in pista dopo aver ottenuto un risultato rilevante alle regionali del Lazio.

Artena vota la persona e non il simbolo

Alle europee si ripropone la sfida votando il nome e la persona senza guardare al simbolo perché oggi non esistono quasi più i partiti distinti da ideologia. Anche questa volta il gruppo è compatto e deciso a supportare la candidatura europea di Mario Abbruzzese. In questo percorso politico il gruppo ha deciso di non guardare il simbolo, ma la persona perché è alla persona che si chiederà un confronto per un programma da realizzare o per un problema da risolvere, attraverso l’azione politica.

“Siamo partiti in cinque, afferma Massimiliano Fiorentini, oggi all’interno del nostro gruppo si sono aggiunti nuovi personaggi di spicco residenti e operanti nei comuni limitrofi ad Artena: imprenditori, agricoltori, gente della società civile che ha abbracciato e condiviso il nostro obiettivo e il nostro programma”.

Adesso il gruppo è composto da più di 40 persone tutte agguerrite e determinate a riportare un risultato importante per far sì che il gruppo consolidi le proprie posizioni e si riproponga per le prossime competizioni elettorali con più forza e determinazione.

Artena e il territorio con Mario Abbruzzese

Dopo la decisione unanime di aiutare Abbruzzese nella competizione europea, mercoledì scorso, 24 aprile, in una riunione conviviale nella quale erano presenti l’imprenditore Roberto Di Paolo, a cui va riconosciuto il merito di aver dato l’input iniziale alla nascita e crescita di questo gruppo, e anche l’ex vicepresidente della regione Lazio Adriano Palozzi oltre alla gradita presenza dell’assessore all’urbanistica della regione Lazio Pasquale Ciacciarelli e proprio il candidato della Lega, Mario Abbruzzese.

Sono stati spiegati sia la scelta che gli impegni e i programmi che Mario Abbruzzese, una volta eletto, presenterà al parlamento europeo in aiuto delle imprese agricole e dei cittadini italiani, con particolare riguardo al nostro territorio. “Non mancherà l’occasione di elencare tutti i componenti del gruppo, perché il valore generale è determinato dall’impegno di ognuno di noi. Solo uniti possiamo raggiungere i veri risultati, ha concluso Roberto Spaziani, e si vince sempre quando si crede all’uomo, alla persona”.