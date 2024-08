Addio capelli bianchi, la scienza ce l’ha fatta: riacquista subito il tuo vero colore | Risultati sbalorditivi senza controindicazioni

Una nuova scoperta scientifica potrebbe farci dire addio per sempre e in modo naturale ai capelli bianchi. Ecco di cosa si tratta…

I capelli bianchi sono stati considerati fin dai tempi più remoti dei segni indiscutibili del passare del tempo. Nonostante spesso compaiano anche molto presto, sono una cosa che la stragrande maggioranza delle persone vorrebbe evitare.

Questo perché probabilmente ancora nella nostra società, a causa spesso di canoni estetici imposti dall’esterno, invecchiare è visto come una colpa.

Nella società moderna troppo spesso la giovinezza è vista come una virtù, associata a energia e bellezza. Chiaramente i mass media e i social network giocano un ruolo fondamentare nell’alimentare questo mito.

L’ideale di bellezza eterna è anche un gancio fortissimo per il marketing che spinge su questo ideale proprio per vendere prodotti.

Il mito della giovinezza e il doppio standard

La vecchiaia, dall’altra parte, è invece vista come un segno di decadimento e perdita di valore. Anche nei film e nelle serie televisive spesso si prendono attori più giovani per interpretare personaggi che in realtà sono molto più maturi. Questo succede soprattutto per le donne, com’è successo a Jennifer Lawrence nel Lato Positivo. In questo modo si reiterano questi canoni di bellezza e giovinezza.

Non bisogna dimenticare però che le donne sono giudicate molto più negativamente degli uomini quando iniziano a mostrare i segni dell’invecchiamento. Infatti, per loro è molto più difficile quando iniziano a comparire le prime rughe e capelli bianchi. Secondo delle convinzioni diffuse, l’uomo invecchiando acquista fascino. Non vale la stessa cosa per le donne, troppo spesso stigmatizzate quando mostrano i segni dell’età. Questo spinge molte donne a ricorre alla chirurgia estetica per poter mantenere un aspetto più giovane. Il doppio standard è una delle manifestazioni della disparità di genere.

Nuove scoperte: addio capelli bianchi

Gli scienziati hanno scoperto da molto tempo che la causa dei capelli bianchi è la perdita della melanina- Infatti, è proprio questo pigmento a essere il diretto responsabile della produzione di melanina. Con il passare del tempo, le cellule produttrici della melanina diventano decisamente meno efficienti. Tuttavia, una nuova ricerca è riuscita a individuare una molecola che riesce a riattivare i melanociti. In questo modo è possibile far ripartire anche la produzione di melanina.

Gli studi hanno avuto dei risultati veramente unici. Chi si è sottoposto alla sperimentazione è riuscito a ridurre i capelli bianchi in poche settimane. Inoltre, sembra non avere alcun effetto collaterale. Questa ricerca potrebbe fungere da apripista per altre ricerche sul ringiovanimento di altre parti del corpo. Questo può avere anche degli effetti molto positivi per l’autostima.