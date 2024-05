Addio rughe su viso e collo: dopo quest’età ‘lifting’ gratuito per tutti | L’ISEE non conta nulla

Il lifting gratis e per tutti: ecco come si fa (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Ecco come far sparire rughe e segni del viso: è gratuito per tutti.

Con l’aumentare dell’età, è normale che sul viso appaiano i primi segni del tempo. Si tratta di rughe, più o meno profonde, che si accumulano anche a causa dei normali movimenti che si compiono ogni giorno come quello del sorridere, del piangere o semplicemente del parlare. Con l’età, inoltre, la pelle perde di elasticità e per questo diventa più sensibile a questo tipo di “imperfezione”.

Molte persone, nonostante sappiano che con l’età potrebbero comparire questi primi segni del tempo, di fatto non riescono a vedersi con questa pelle “nuova” e, di conseguenza, pensano a qualche strategia per eliminarli o per ridurli. Il primo che viene in mente, nonché il più frequente ma anche uno dei più costosi, è quello del lifting chirurgico, che di fatto appiana i solchi e rende la pelle più giovane, esteticamente.

Oggi, però, vi parliamo di un escamotage che vi permetterà di avere anche voi una pelle più giovane e più liscia senza spendere tutti quei soldi: è alla portata di tutti, è comodo ed è estremamente funzionale. Ecco di che cosa si tratta.

Lifting gratuito, di cosa si tratta

Ciò di cui vi parliamo oggi sono le applicazioni di lifting, disponibili su tutti gli smartphone e messi a disposizione anche da alcuni social network come Instagram o Tik Tok mediante i cosiddetti “filtri”. Si tratta di servizi che, gratuitamente o con un piccolo prezzo che si paga nel momento in cui si scarica l’app, permettono di scattarsi delle fotografie con dei filtri applicati che, automaticamente, spianano le rughe e illuminano il volto. Alcune, addirittura, permettono di modificare fotografie precedenti, già scattate.

Molti di questi servizi permettono inoltre di modificare anche altri dettagli delle fotografie come la saturazione del colore, la forma del corpo, il colore degli occhi e dei capelli o alcuni dettagli dello sfondo. Ecco come ottenere queste app!

Come scaricare le app

Quando si trova un’app che si vuole scaricare, basta cercarla sul Play Store del proprio smartphone e scrivere il nome nella barra di ricerca. A questo punto uscirà una serie di risultati e, con buona probabilità, se avete scritto il nome giusto la vostra sarà la prima della lista. Scaricando “download” la si scarica sul proprio cellulare, gratis oppure pagando il prezzo indicato: nel giro di qualche secondo, quindi, la si avrà tra i propri applicativi e la si potrà usare quando si vuole.