Aguzza la vista: riesci a trovare l’ape nascosta tra i fiori colorati? Solo il 5% realmente ci è riuscito

Se ritieni di saper cogliere anche i dettagli più piccoli, o addirittura quelli microscopici, allora dimostralo con questo test visivo.

Questo è un test per chi ha una vista da falco, quindi, se pensi davvero di essere in grado di risolvere l’enigma, mettiti alla prova senza timore. Presta attenzione a ogni particolare, e guarda bene l’immagine.

Aguzza la vista perché a tanti utenti la soluzione, pur essendo sotto il naso, sfugge. Solo il 5 per cento dei giocatori infatti, riesce a risolvere con successo il quiz. Prova a fare meglio.

Tutto quello che dovrai fare per superare il test visivo è osservare la speciale foto di questo articolo, e scovare il particolare nascosto. Non lasciarti scappare nulla. In bocca al lupo.

Test visivo, osserva l’immagine che troverai in basso e trova il particolare nascosto

Il test visivo di oggi è dedicato a chi ha una vista da falco, ed è anche perfettamente in linea con questo particolare periodo dell’anno, perché rappresenta un’immagine primaverile, con splendidi fiori profumati e colorati, tra i quali si nasconde anche un ospite molto speciale, un piccolo particolare che dovrai riuscire a scovare, solo osservando la foto con il prato fiorito.

Ti diamo un indizio prezioso, che dovrebbe guidarti verso la soluzione del test visivo: il particolare nascosto è un insetto. Si tratta di un insetto piccolo ma con un pungiglione affilato, che però usa solo per difendersi, tanto è vero che quando lo utilizza, poi questo si stacca e l’insetto muore. Si tratta di un insetto che crea un alimento dolce, e molto apprezzato per il suo sapore e le sue innumerevoli proprietà nutritive.

Soluzione, dove si trova l’ape tra i fiori

Ci siamo, finalmente sta per venire a galla la verità sulle tue doti da osservatore. Come avrai capito, il particolare misterioso è un’ape. La sfida del test era trovare l’esemplare nascosto tra i fiori. Se sei riuscito già a scovarlo da solo, allora ti facciamo i nostri più sentiti complimento: hai una vista da falco.

Ecco la soluzione del test visivo: in basso a destra c’è un piccolo insetto che vola libero e felice tra i fiori, alla ricerca del polline. L’ape è proprio li. Se non sei riuscito a risolvere da solo il test visivo, non preoccuparti. Non è di certo il caso di scoraggiarsi. Di certo farai meglio la prossima volta. Aguzza la vista e in bocca al lupo per le prossime sfide!