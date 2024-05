Uomini e Donne, ormai ha surclassato anche Maria De Filippi: “senza di lei questo programma non ha ragione di esistere”

Caos in studio: le parole sulla protagonista di Uomini e donne hanno mandato su tutte le furie i sostenitori di Maria De Filippi.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il dating show di Mediaset c’è stato un asprissimo scontro tra l’opinionista e uno dei cavalieri. Scopriamo che cosa è successo.

Se avete seguito alcune delle puntate del programma dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, allora saprete già bene che tra uno dei protagonisti del Trono Over e la storica opinionista della trasmissione non corre buon sangue, ma quello che è accaduto negli ultimi giorni ha superato di gran lunga le aspettative.

Ora stanno tutti dalla parte della storica protagonista di Uomini e Donne, colonna portante del programma di Canale 5: ecco il vero motivo.

Uomini e Donne, l’attacco dell’opinionista al cavaliere

Se siete appassionati del programma Uomini e Donne, allora senza dubbio conoscete Mario Cusitore, il cavaliere del trono over che ha frequentato Ida Platano fino a questo momento. Su di lui nel corso dei mesi sono arrivate diverse segnalazioni. Molti infatti hanno dichiarato che il corteggiatore, al di fuori delle telecamere di Canale 5, frequenta altre donne. A tali segnalazioni tanti stentano a credere ma tra questi non c’è di certo Tina Cipollari. In altre parole la storica opinionista del dating show non vede di buon occhio i suoi comportamenti, e non crede alla sua buona fede.

Nel coso dell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne registrato in studio, di fronte all’ennesima segnalazione e all’ennesimo tentativo di Mario di difendersi e giustificarsi Tina Cipollari non ha resistito, e ha attaccato apertamente Mario Cusitore. Scopriamo che cosa è successo.

Tutti dalla parte dell’opinionista Tina Cipollari

Tina Cipollari rivolgendosi a Ida Platano l’ha esortata ad aprire gli occhi, chiedendo a gran voce che cosa debba sapere e vedere ancora per convincersi a cambiare idea su Cusitore e smettere di frequentarlo. Poi si è rivolta direttamente a Mario, e ha detto che intende pagare un investigatore privato a sue spese, solo per farlo seguire, e sapere che non si è sbagliata sul tuo conto. Maria De Filippi ha cercato di calmare Tina, e poi è intervenuto anche Gianni Sperti per leggere il messaggio che Mario avrebbe mandato alla redazione di Uomini e Donne, e che secondo il corteggiatore di Ida motiverebbe la sua presenza nei pressi della metropolitana, dove sarebbe stato avvistato.

Poco dopo la puntata sul web sono apparsi tanti messaggi a favore di Tina, tra cui anche “Senza di lei questo programma non ha ragione di esistere” scritto da Teresanna su Twitter. Insomma, pare che la proverbiale schiettezza di Tina Cipollari continui a piacere molto al pubblico di Uomini e Donne.