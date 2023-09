Alcolock: come funziona il dispositivo che rileva l’alcol alla guida

Un dispositivo obbligatorio da installare a proprie spese per i recidivi alla guida in stato di ebbrezza. Ma come funziona e quanto costa? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Alcolock, conosciuto agli addetti ai lavori come Alcohol interlock system (AIS) è un dispositivo connesso al sistema di avviamento della vettura e in grado di registrare il grado alcolemico del guidatore che ci soffia all’interno.

Di solito questo strumento viene installato all’interno dell’abitacolo, vicino al sedile del conducente

Nel caso di assenza di alcol nel guidatore allora la macchina potrà essere avviata, in caso contrario un blocco di sicurezza ne impedirà l’accensione.

Una volta istallato non potrà più essere accesa la macchina senza prima aver effettuato il soffio nel Alcolock. il dispositivo può essere impostato su un determinato tasso alcolemico e, nel caso di persone condannate per guida in stato di ebbrezza, si imposta su 0 g/l.

Infine, ogni dispositivo viene istallato con un sigillo che ne impedisce la manomissione e garantendone il corretto funzionamento.

Alcolock: dall’Unione europea le direttive e i costi

Risale al 6 Luglio 2022 la direttiva europea che obbliga tutti i modelli di nuova immatricolazione ad essere forniti di predisposizione per l’Alcolock. In Ue infatti, questi dispositivi sono già ampiamente utilizzati; nelle vecchie automobili l’istallazione potrebbe essere piuttosto complessa e i costi, generalmente molto elevati , a carico del conducente.

Si parla di un prezzo di installazione di circa 1.500 euro, a cui andrebbero aggiunti anche i costi periodici di taratura. Le caratteristiche tecniche, però, non sono ancora state specificate, servirà un apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui verranno specificate anche le modalità di installazione e le officine autorizzate.

