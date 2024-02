Alessandria, tragedia alla stazione di Felizzano: ragazzo muore investito da treno

(Adnkronos) – Tragedia questa mattina poco prima delle 8 nella stazione ferroviaria di Felizzano, nell’alessandrino, dove un ragazzo, secondo quanto si apprende, è stato travolto da un treno ed è deceduto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto anche se dalle prime informazioni il giovane, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

