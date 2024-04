Allarme Lazio, in alcune Asl mancano glucometri per i pazienti diabetici

Non si trovano glucometri, almeno in alcune Asl della nostra Regione. Ai Castelli romani per esempio si fa fatica a trovare questi preziosi dispositivi che significano tanto per la salute dei pazienti diabetici. La nostra redazione già nella giornata di martedì 2 aprile ha provveduto a segnalare alcune Aziende Sanitarie Locali le denunce di pazienti diabetici che non trovano il dispositivo.

Ma cosa sono i glucometri?

I glucometri sono dispositivi medici portatili usati per misurare la concentrazione di glucosio nel sangue, una procedura fondamentale per le persone affette da diabete. Questi strumenti consentono ai pazienti di monitorare i livelli di glucosio in modo autonomo, aiutandoli a gestire meglio la loro condizione e a prendere decisioni informate riguardo alla dieta, all’esercizio fisico e alla somministrazione di insulina o altri farmaci ipoglicemizzanti.

Il funzionamento tipico di un glucometro prevede questi passaggi:

Preparazione: L’utente si lava e asciuga le mani per prevenire infezioni e per assicurare che il campione di sangue sia puro. Pungidito: Viene utilizzato un dispositivo lancetta per ottenere una piccola goccia di sangue, di solito dal dito. Applicazione del sangue: La goccia di sangue viene applicata su una striscia reattiva inserita nel glucometro. Misurazione e visualizzazione: Il dispositivo analizza la striscia reattiva e mostra il livello di glucosio nel sangue sul suo schermo dopo alcuni secondi.

Ci sono vari tipi di glucometri sul mercato, con diverse caratteristiche come la dimensione, la velocità di lettura, la memoria per salvare i risultati precedenti, e la capacità di interfacciarsi con smartphone o computer per tracciare i dati nel tempo. Alcuni modelli più avanzati richiedono quantità di sangue molto piccole e possono collegarsi a sistemi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM), offrendo così una panoramica più dettagliata delle fluttuazioni del glucosio nel corso della giornata.

Monitorare regolarmente i livelli di glucosio è cruciale per i diabetici, poiché permette di evitare le complicanze acute (come l’ipoglicemia e l’iperglicemia) e di ridurre il rischio di complicazioni a lungo termine legate al diabete, quali problemi cardiovascolari, renali, visivi e neurologici.