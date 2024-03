Allerta meteo Lazio per piogge e neve fino a mille metri

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un‘allerta gialla con validità dal pomeriggio – sera di oggi e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. In serata quota neve in calo fino a 1000 metri.

Lunedì 4 marzo

L’inizio della settimana vedrà una perturbazione abbandonare lentamente il Lazio, pertanto il tempo sarà ancora compromesso dalle piogge e dai temporali fino al pomeriggio, poi tenderà a migliorare gradualmente con nubi via via meno presenti. Neve sugli Appennini a 1000 metri. Temperature massime fino a 12 gradi, minime stabili. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata